Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç ile güzel eşinden romantik tatil pozu!

Giriş Tarihi: 09.07.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
13:14
Yakışıklılığıyla adından söz ettiren Barış Kılıç oyunculuğunun yanı sıra çok da iyi bir aile babası! Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer karakterine hayat veren Barış Kılıç, son olarak 16 yıllık eşi Ayşegül Kılıç'ın sosyal medya hesabında boy gösterdi. İki oğlu olan çift birbirlerine olan aşklarını her fırsatta gözler önüne seriyor. Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç ile eşi Ayşegül Kılıç'tan son olarak romantik tatil pozu geldi. İşte aşklarıyla düşman çatlatan Barış Kılıç ile Ayşegül Kılıç'ın beğeni yağan halleri...