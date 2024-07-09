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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç ile güzel eşinden romantik tatil pozu!
Giriş Tarihi: 09.07.2024 13:04 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 13:14

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç ile güzel eşinden romantik tatil pozu!

Yakışıklılığıyla adından söz ettiren Barış Kılıç oyunculuğunun yanı sıra çok da iyi bir aile babası! Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer karakterine hayat veren Barış Kılıç, son olarak 16 yıllık eşi Ayşegül Kılıç'ın sosyal medya hesabında boy gösterdi. İki oğlu olan çift birbirlerine olan aşklarını her fırsatta gözler önüne seriyor. Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç ile eşi Ayşegül Kılıç'tan son olarak romantik tatil pozu geldi. İşte aşklarıyla düşman çatlatan Barış Kılıç ile Ayşegül Kılıç'ın beğeni yağan halleri...

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç ile güzel eşinden romantik tatil pozu!

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i yakışıklı oyuncu Barış Kılıç tam bir aile babası! Barış Kılıç hayatını 2007 yılında Ayşegül Kılıç ile birleştirmişti.

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç ile güzel eşinden romantik tatil pozu!

Çiftin Batu ve Emir adında iki de oğlu var.

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Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç ile güzel eşinden romantik tatil pozu!

Kılıç'ın 13 yaşındaki küçük oğlu Emir Kılıç ortaokuldan mezun olmuştu. Emir'in arkadaşlarıyla mavi balonlar uçurdukları mezuniyet töreni Çırağan Sarayı'nda yapılmıştı.

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç ile güzel eşinden romantik tatil pozu!

Aynı zamanda menajerliğini yapan eşi Ayşegül Kılıç ve büyük oğlu Batu'yla törene katılan Barış Kılıç, duygusal anlar yaşamıştı.

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç ile güzel eşinden romantik tatil pozu!

Çift tatil sezonunu açmıştı... Ayşegül Kılıç'tan eşi ile ilk tatil pozu Yunanistan'dan gelmişti.

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