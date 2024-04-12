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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun 7 yıllık kocası bakın kim çıktı! Meğer Erkan Kolçak Köstendil'le...
Giriş Tarihi: 12.04.2024 15:17 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 15:21

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun 7 yıllık kocası bakın kim çıktı! Meğer Erkan Kolçak Köstendil'le...

Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Ceren Yalazoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakteriyle büyük beğeni toplayan Sibel Taşçıoğlu başarılı performansıyla adından söz ettiriyor. Sibel Taşçıoğlu hakkında ortaya çıkan gerçek şaşırttı. Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun eşinin kim olduğu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi...

Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nun 7 yıllık kocası bakın kim çıktı! Meğer Erkan Kolçak Köstendil’le...

Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor.

Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nun 7 yıllık kocası bakın kim çıktı! Meğer Erkan Kolçak Köstendil’le...

İki farklı yapıdaki ailenin, birbirilerine aşık olan ve evlenen çocuklarının hikayesi üzerinden kurgulanan dizi başrollerden daha çok konuşulan isimler var. Onlardan biri de Doğa'nın kayınvalidesi Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu.

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Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nun 7 yıllık kocası bakın kim çıktı! Meğer Erkan Kolçak Köstendil’le...

Kızılcık Şerbeti'nde muhafazakar bir ailenin annesini canlandıran Taşçıoğlu, dizideki başarısıyla her hafta dikkat çekiyor.

Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nun 7 yıllık kocası bakın kim çıktı! Meğer Erkan Kolçak Köstendil’le...

Taşçıoğlu'nun özel kayatı da merak konusu.oluyor.

Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nun 7 yıllık kocası bakın kim çıktı! Meğer Erkan Kolçak Köstendil’le...

Ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor.

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