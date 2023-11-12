Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun 7 yıllık kocası bakın kim çıktı! Meğer eşi Erkan Kolçak Köstendil'le...
Giriş Tarihi: 12.11.2023 11:35

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun 7 yıllık kocası bakın kim çıktı! Meğer eşi Erkan Kolçak Köstendil'le...

Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Ceren Yalazoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi seyirci tarafından ilgi odağı oluyor. Kızılcık Şerbeti dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor. Dizide Pembe karakteriyle büyük beğeni toplayan Sibel Taşçıoğlu da bu isimlerden biri. Medcezir Bir Zamanlar Çulkurova gibi yer aldığı dizilerin ardından başarılı performansıyla çok konuşulan Taşçıoğlu'nun eşi bakın kim çıktı. Ünlü oyuncunun eşinin kim olduğu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nun 7 yıllık kocası bakın kim çıktı! Meğer eşi Erkan Kolçak Köstendil’le...

Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor.

Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nun 7 yıllık kocası bakın kim çıktı! Meğer eşi Erkan Kolçak Köstendil’le...

İki farklı yapıdaki ailenin, birbirilerine aşık olan ve evlenen çocuklarının hikayesi üzerinden kurgulanan dizi başrollerden daha çok konuşulan isimler var.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nun 7 yıllık kocası bakın kim çıktı! Meğer eşi Erkan Kolçak Köstendil’le...

Onlardan biri de Doğa'nın kayınvalidesi Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu.

Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nun 7 yıllık kocası bakın kim çıktı! Meğer eşi Erkan Kolçak Köstendil’le...

Kızılcık Şerbeti'nde muhafazakar bir ailenin annesini canlandıran Taşçıoğlu, dizideki başarısıyla her hafta dikkat çekiyor.

Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nun 7 yıllık kocası bakın kim çıktı! Meğer eşi Erkan Kolçak Köstendil’le...

Son günlerde yıllar önceki görüntüsü ile gündem olan Taşçıoğlu'nun özel kayatı da merak konusu.

SON DAKİKA