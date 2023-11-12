Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nun 7 yıllık kocası bakın kim çıktı! Meğer eşi Erkan Kolçak Köstendil’le...

Giriş Tarihi: 12.11.2023 11:35

Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Ceren Yalazoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi seyirci tarafından ilgi odağı oluyor. Kızılcık Şerbeti dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor. Dizide Pembe karakteriyle büyük beğeni toplayan Sibel Taşçıoğlu da bu isimlerden biri. Medcezir Bir Zamanlar Çulkurova gibi yer aldığı dizilerin ardından başarılı performansıyla çok konuşulan Taşçıoğlu'nun eşi bakın kim çıktı. Ünlü oyuncunun eşinin kim olduğu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.