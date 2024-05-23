Kızılcık Şerbeti’nin Pinko Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nun kocası bakın kim çıktı! Meğer yakışıklı oyuncu ile...

Giriş Tarihi: 23.05.2024 06:42
Kızılcık Şerbeti sosyal medyanın konuşulanlarından olmaya devam ediyor. Son olarak kadrosuna Kaan Taşaner'in de katıldığı Kızılcık Şerbeti oyuncuları ile dikkat çekiyor. Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Ceren Yalazoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakteriyle büyük beğeni toplayan Sibel Taşçıoğlu başarılı performansıyla adından söz ettiriyor. Sibel Taşçıoğlu hakkında ortaya çıkan gerçek şaşırttı. Ünlü oyuncunun eşinin kim olduğu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun eşi...