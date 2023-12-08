Kızılcık Şerbeti’nin Sönmez’i Aliye Uzunatağan’ın kızı da damadı da çok ünlü! Meğer Çocuklar Duymasın’ın yıldızıymış...

Giriş Tarihi: 08.12.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 10:20

Kızılcık Şerbeti dizisinin usta isimlerinden sanatçı Aliye Uzunatağan, başarılı oyunculuk kariyeri ile uzun yıllardır göz önünde. Usta oyuncu Aliye Uzunatağan 1967 yılından beri etkin bir biçimde sürdürdüğü oyunculuk kariyeri ile dikkatleri üzerine topluyor. Aliye Uzunatağan, son olarak ise 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Sönmez' karakteriyle karşımıza çıkıyor. Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan'ın hayatı merak konusu oldu. Ekranların unutulmaz dizilerinden 'Çocuklar Duymasın'ın çocuk yıldızının usta oyuncunun kızı olduğunu duyanlar çok şaşırıyor. Üstelik Aliye Uzunatağan'ın damadı da çok ünlü bir oyuncu... İşte set dışındaki vaktini torun sevmeyle geçiren Aliye Uzunatağan'ın kızı ve damadı...