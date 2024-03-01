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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin yeni Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan bu defa çok farklı! Bu hali bilginiz gibi değil!
Giriş Tarihi: 01.03.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 09:35

Kızılcık Şerbeti'nin yeni Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan bu defa çok farklı! Bu hali bilginiz gibi değil!

"Kızılcık Şerbeti"nin kadrosuna usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan dahil oldu. Oyuncu dizide, Settar Tanrıöğen'den devraldığı Abdullah Ünal karakterine hayat verecek. Kızılcık Şerbeti'nin yeni 'Abdullah Bey'i Ahmet Mümtaz Taylan'ın hayatı merak konusu oldu. Ahmet Mümtaz Taylan'ın gençlik halleri sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Ahmet Mümtaz Taylan'ın bambaşka olduğu yıllardı…

Kızılcık Şerbeti’nin yeni Apo’su Ahmet Mümtaz Taylan bu defa çok farklı! Bu hali bilginiz gibi değil!

Senaryosunu Melis Civelek'in yazdığı, yönetmenliğini Ketche'nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti'nin başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı yer alırken dizide bu isimlere Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Özge Özacar, Kayra Şenocak, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Sema Öztürk, Gizem Yanık, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan eşlik ediyor.

Kızılcık Şerbeti’nin yeni Apo’su Ahmet Mümtaz Taylan bu defa çok farklı! Bu hali bilginiz gibi değil!

Ahmet Mümtaz Taylan Kızılcık Şerbeti'nde! Dizinin yeni bölümünde, Abdullah Ünal geçirdiği rahatsızlığın ardından karantinadan çıkıyor. Evde değişen dengelerin ardından hakimiyeti tekrar ele almaya kararlı olan Abdullah'ın, Alev'in hamile kalmasına nasıl bir tepki vereceği büyük merakla bekleniyor.

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Kızılcık Şerbeti’nin yeni Apo’su Ahmet Mümtaz Taylan bu defa çok farklı! Bu hali bilginiz gibi değil!

"Kızılcık Şerbeti"nin kadrosuna usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan dahil oldu.

Kızılcık Şerbeti’nin yeni Apo’su Ahmet Mümtaz Taylan bu defa çok farklı! Bu hali bilginiz gibi değil!

Oyuncu dizide, Settar Tanrıöğen'den devraldığı Abdullah Ünal karakterine hayat verecek. Kızılcık Şerbeti'nin yeni 'Abdullah Bey'i Ahmet Mümtaz Taylan'ın hayatı merak konusu oldu.

Kızılcık Şerbeti’nin yeni Apo’su Ahmet Mümtaz Taylan bu defa çok farklı! Bu hali bilginiz gibi değil!

Ahmet Mümtaz Taylan'ın gençlik halleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

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