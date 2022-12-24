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Haberler Galeri Kızının tahtını salladı! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e Yıldız Tilbe şarkısı! Havva Öztel yeni şarkısı için gelinlik giydi!
Giriş Tarihi: 24.12.2022 09:41 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 09:48

Kızının tahtını salladı! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e Yıldız Tilbe şarkısı! Havva Öztel yeni şarkısı için gelinlik giydi!

Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kızının tahtını salladı. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şarkıcılığa soyunmuş ve sesinin güzelliğiyle beğeni toplamıştı. Güzelliğinin yanı sıra güçlü sesi ile de dikkat çeken annesi Havva Öztel yeni şarkısını yayınladı. Bugün doğum günü olan ve 44 yaşına basan Havva Öztel dün yeni şarkısını görücüye çıkardı. Yıldız Tilbe'nin "Unutamazsın Beni" şarkısını yorumlayan Havva Öztel klibinde gelinlik giydi. İşte güzelliğiyle genç kızlara taş çıkaran Havva Öztel'in beğeni yağan halleri...

Kızının tahtını salladı! Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’e Yıldız Tilbe şarkısı! Havva Öztel yeni şarkısı için gelinlik giydi!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel yeni şarkısıyla sosyal medyayı salladı. Doğum gününden bir gün önce yorumladığı Yıldız Tilbe şarkısı ile müzik piyasasına damga vuran Havva Öztel için "Arabeskin kraliçesi olmaya geliyor" yorumları yapılmıştı...

Kızının tahtını salladı! Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’e Yıldız Tilbe şarkısı! Havva Öztel yeni şarkısı için gelinlik giydi!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de en az kızı kadar magazinde yer alıyor. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şarkıcılığa soyunmuş ve sesinin güzelliğiyle beğeni toplamıştı.

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Kızının tahtını salladı! Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’e Yıldız Tilbe şarkısı! Havva Öztel yeni şarkısı için gelinlik giydi!

Güzelliğinin yanı sıra güçlü sesi ile de dikkat çeken annesi Havva Öztel geçtiğimiz günlerde yüzüne estetik dokunuşlar yaptırmış ve çok konuşulmuştu.

Kızının tahtını salladı! Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’e Yıldız Tilbe şarkısı! Havva Öztel yeni şarkısı için gelinlik giydi!

Havva Öztel son olarak sosyal medya hesabından gelinlikli pozunu paylaşmıştı. 'Tıpkı peri kızı' yorumları yapılan Havva Öztel takipçilerini heyecanlandırmıştı.

Kızının tahtını salladı! Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’e Yıldız Tilbe şarkısı! Havva Öztel yeni şarkısı için gelinlik giydi!

"Evleniyor musun?" soruları sorulan Havva Öztel'in klip çekimi yaptığı düşünülürken "çok yakında" dediği paylaşımı dikkat çekmişti.

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