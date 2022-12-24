Kızının tahtını salladı! Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’e Yıldız Tilbe şarkısı! Havva Öztel yeni şarkısı için gelinlik giydi!

Giriş Tarihi: 24.12.2022 09:41 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 09:48

Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kızının tahtını salladı. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şarkıcılığa soyunmuş ve sesinin güzelliğiyle beğeni toplamıştı. Güzelliğinin yanı sıra güçlü sesi ile de dikkat çeken annesi Havva Öztel yeni şarkısını yayınladı. Bugün doğum günü olan ve 44 yaşına basan Havva Öztel dün yeni şarkısını görücüye çıkardı. Yıldız Tilbe'nin "Unutamazsın Beni" şarkısını yorumlayan Havva Öztel klibinde gelinlik giydi. İşte güzelliğiyle genç kızlara taş çıkaran Havva Öztel'in beğeni yağan halleri...