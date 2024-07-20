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Haberler Galeri "Kocam babamla tanıştı" Serel Yereli'den mezarlıkta şoke eden paylaşım! Sosyal medyada gündem oldu
Giriş Tarihi: 20.07.2024 10:18 Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 10:31

"Kocam babamla tanıştı" Serel Yereli'den mezarlıkta şoke eden paylaşım! Sosyal medyada gündem oldu

Bodrum Masalı dizisindeki Alara karakteri ile adını duyuran Serel Yereli, oyunculuk kariyerini bırakıp İngiltere'ye yerleşmişti. Sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla da gündem olan Yereli, bu kez bambaşka bir konuyla gündemde...Yereli sevgilisi ile babasının mezarına gidip 'Kocam babamla tanıştı' notunu düştü. Yereli'nin bu paylaşımları kısa sürede dikkat çekti.

Kocam babamla tanıştı Serel Yereli’den mezarlıkta şoke eden paylaşım! Sosyal medyada gündem oldu

Bodrum Masalı adlı diziyle tanınan Serel Yereli, oyunculuk kariyerini sona erdirme kararı almıştı.

Kocam babamla tanıştı Serel Yereli’den mezarlıkta şoke eden paylaşım! Sosyal medyada gündem oldu

Yereli, ardından müzik alanında çalışmalar yapmak için İngiltere'ye yerleşmişti.

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Kocam babamla tanıştı Serel Yereli’den mezarlıkta şoke eden paylaşım! Sosyal medyada gündem oldu

Uzun süredir Londra'da yaşayan 28 yaşındaki Serel Yereli, yaptığı cüretkar paylaşımlarla da zaman zaman konuşulurken bu kez farklı bir haberle gündeme geldi.

Kocam babamla tanıştı Serel Yereli’den mezarlıkta şoke eden paylaşım! Sosyal medyada gündem oldu

Yereli bu defa babasıyla yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Yereli'nin aynı zamanda Türkiye'nin ilk milli hentbolcularından olan Serdar Yereli, 52 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kocam babamla tanıştı Serel Yereli’den mezarlıkta şoke eden paylaşım! Sosyal medyada gündem oldu

Serel Yereli henüz 16 yaşındayken hayata gözlerini yuman babasını mezarında ziyaret etti.

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