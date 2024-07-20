Giriş Tarihi: 20.07.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024
10:31
"Kocam babamla tanıştı" Serel Yereli'den mezarlıkta şoke eden paylaşım! Sosyal medyada gündem oldu
Bodrum Masalı dizisindeki Alara karakteri ile adını duyuran Serel Yereli, oyunculuk kariyerini bırakıp İngiltere'ye yerleşmişti. Sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla da gündem olan Yereli, bu kez bambaşka bir konuyla gündemde...Yereli sevgilisi ile babasının mezarına gidip 'Kocam babamla tanıştı' notunu düştü. Yereli'nin bu paylaşımları kısa sürede dikkat çekti.