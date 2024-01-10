Giriş Tarihi: 10.01.2024 16:19
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
16:26
Komedyen Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca aşkı evliliğe doğru mu gidiyor? Doğu Demirkol'a müstakbel kayınvalidesi Oya Başar'dan tebrik!
Ünlü komedyen Doğu Demirkol ile Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızları Ayşe Kırca'nın aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca aşkı dolu dizgin devam ediyor. Son olarak sevgilisi Ayşe Kırca ile senaryosunu yazıp başrolünü üstlendiği 'Yaşam Koçu' filminin galasında boy gösteren Doğu Demirkol'u müstakbel kayınvalidesi Oya Başar da yalnız bırakmadı. Usta sanatçı Oya Başar'dan müstakbel damadına tam not geldi...