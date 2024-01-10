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Haberler Galeri Komedyen Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca aşkı evliliğe doğru mu gidiyor? Doğu Demirkol'a müstakbel kayınvalidesi Oya Başar'dan tebrik!
Giriş Tarihi: 10.01.2024 16:19 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 16:26

Komedyen Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca aşkı evliliğe doğru mu gidiyor? Doğu Demirkol'a müstakbel kayınvalidesi Oya Başar'dan tebrik!

Ünlü komedyen Doğu Demirkol ile Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızları Ayşe Kırca'nın aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca aşkı dolu dizgin devam ediyor. Son olarak sevgilisi Ayşe Kırca ile senaryosunu yazıp başrolünü üstlendiği 'Yaşam Koçu' filminin galasında boy gösteren Doğu Demirkol'u müstakbel kayınvalidesi Oya Başar da yalnız bırakmadı. Usta sanatçı Oya Başar'dan müstakbel damadına tam not geldi...

Komedyen Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca aşkı evliliğe doğru mu gidiyor? Doğu Demirkol’a müstakbel kayınvalidesi Oya Başar’dan tebrik!

Çektiği eğlenceli videolarla adını geniş bir kitleye duyurduktan sonra çok sayıda projede rol alan ünlü komedyen Doğu Demirkol, aşk hayatıyla da magazinden düşmüyor.

Komedyen Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca aşkı evliliğe doğru mu gidiyor? Doğu Demirkol’a müstakbel kayınvalidesi Oya Başar’dan tebrik!

Daha önce Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşayan Doğu Demirkol son olarak Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızları Ayşe Kırca ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Komedyen Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca aşkı evliliğe doğru mu gidiyor? Doğu Demirkol’a müstakbel kayınvalidesi Oya Başar’dan tebrik!

Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca aşkı dolu dizgin devam ediyor.

Komedyen Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca aşkı evliliğe doğru mu gidiyor? Doğu Demirkol’a müstakbel kayınvalidesi Oya Başar’dan tebrik!

Daha önce sevgilisi Ayşe Kırca ile davetten bir pozunu paylaşan Doğu Demirkol "Belki dedi" notu ile hayranlarını heyecanlandırmıştı.

Komedyen Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca aşkı evliliğe doğru mu gidiyor? Doğu Demirkol’a müstakbel kayınvalidesi Oya Başar’dan tebrik!

Komedyen Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca aşkı evliliğe doğru mu gidiyor? soruları magazin kulislerinde çalkalamıştı.

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