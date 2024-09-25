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Giriş Tarihi: 25.09.2024 12:12 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 12:16

Kör Nokta'da hayatları değiştiren kaza!

Kör Nokta'da hayatları değiştiren kaza...

Kör Nokta’da hayatları değiştiren kaza!

1.Bölüm Özeti:

Aslım Gencer, geleceği parlak bir avukattır ve ailesinin yıllardır yanlarında çalışmakta olduğu ailenin oğlu Cihan Alptekin ile uzun zamandır birliktedir.

Kör Nokta’da hayatları değiştiren kaza!

İki genç ailelerine bunu açıklamak ve evleneceklerini söylemek için doğru zamanı kollamaktadır.

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Kör Nokta’da hayatları değiştiren kaza!

Fakat Cihan'ın kız kardeşi İpek'in doğum günü gecesinde yaşanan büyük bir trafik kazası, Cihan'ın da Aslım'ın da hayatını sonsuza kadar değiştirir.

Kör Nokta 1. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı izle

Kör Nokta’da hayatları değiştiren kaza!

Yaşanan bu kazadan sonra artık hiç kimse eski hayatlarına geri dönemeyecektir.

Kör Nokta’da hayatları değiştiren kaza!

Aslım'ın en yakın arkadaşı Gece de dahil olmak üzere herkes büyük bir suç ortaklığıyla kazanın gerçek sorumlusunu saklayacaktır.

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