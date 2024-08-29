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Giriş Tarihi: 29.08.2024 14:42

Koreli Ayla güzeller güzeli bir genç kız oldu! İşte Ayla filminin Koreli yıldızı Kim Seol'un son hali!

Yaşanmış gerçek bir hikayeyi anlatan Ayla filmi milyonları ağlatmıştı. 2017 yılında vizyona giren Ayla filmi kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Lee Kyung-Jin, Ali Atay ve Murat Yıldırım gibi oyuncular vardı. 8 ödül alan başarılı yapımın başrol oyuncu İsmail Hacıoğlu ile sahneleri hafızalara kazınan Güney Koreli Kim Seol'un son hali merak konusu oldu. Ayla'nın Koreli minik yıldızı Kim Seol artık kocaman bir kız oldu. İşte Ayla filminin Koreli yıldızı Kim Seol'un son hali...

Koreli Ayla güzeller güzeli bir genç kız oldu! İşte Ayla filminin Koreli yıldızı Kim Seol’un son hali!

Ayla filminin minik yıldızı Kim Seol bakın şimdi ne yapıyor? Unutulmaz sahneleriyle hafızalarda yer edinen Ayla'nın Koreli minik yıldızı Kim Seol büyüdü güzel bir genç kız oldu...

Koreli Ayla güzeller güzeli bir genç kız oldu! İşte Ayla filminin Koreli yıldızı Kim Seol’un son hali!

Ayla filmi, Kore Savaşı sırasında görevli olan Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin savaş meydanında annesi ve babası ölmüş bir kızı bulmasını ve ikilinin hikayesini konu ediniyor.

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Koreli Ayla güzeller güzeli bir genç kız oldu! İşte Ayla filminin Koreli yıldızı Kim Seol’un son hali!

Gerçek yaşanmış bir olayı anlatan Ayla filmi milyonları ağlatmıştı. 2017 yılında yılında vizyona giren Ayla filmi 8 ödül almıştı. Başarılı yapımda; İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Lee Kyung-Jin, Ali Atay ve Murat Yıldırım gibi oyuncular yer almıştı.

Koreli Ayla güzeller güzeli bir genç kız oldu! İşte Ayla filminin Koreli yıldızı Kim Seol’un son hali!

Ayla filminin başrol oyuncu İsmail Hacıoğlu ile sahneleri hafızalara kazınan Güney Koreli Kim Seol büyüdü.

Koreli Ayla güzeller güzeli bir genç kız oldu! İşte Ayla filminin Koreli yıldızı Kim Seol’un son hali!

Ayla'nın Koreli minik yıldızı Kim Seol şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız.

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