Giriş Tarihi: 29.08.2024 14:42
Koreli Ayla güzeller güzeli bir genç kız oldu! İşte Ayla filminin Koreli yıldızı Kim Seol'un son hali!
Yaşanmış gerçek bir hikayeyi anlatan Ayla filmi milyonları ağlatmıştı. 2017 yılında vizyona giren Ayla filmi kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Lee Kyung-Jin, Ali Atay ve Murat Yıldırım gibi oyuncular vardı. 8 ödül alan başarılı yapımın başrol oyuncu İsmail Hacıoğlu ile sahneleri hafızalara kazınan Güney Koreli Kim Seol'un son hali merak konusu oldu. Ayla'nın Koreli minik yıldızı Kim Seol artık kocaman bir kız oldu. İşte Ayla filminin Koreli yıldızı Kim Seol'un son hali...