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Haberler Galeri Koreli Ayla şimdi güzeller güzeli bir genç kız! İşte Ayla filminin Koreli minik yıldızı Kim Seol'un son hali...
Giriş Tarihi: 05.04.2024 09:45 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 09:47

Koreli Ayla şimdi güzeller güzeli bir genç kız! İşte Ayla filminin Koreli minik yıldızı Kim Seol'un son hali...

Kore Savaşı sırasında görevli olan Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin savaş meydanında annesi ve babası ölmüş küçük bir kızı bulmasını ve ikilinin hikayesini konu edinen Ayla filmi sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Gerçek yaşanmış bir olayı anlatan Ayla filmi milyonları ağlatmayı başardı. 2017 yılında yılında vizyona giren Ayla filmi 8 ödül almıştı. Başarılı yapımda; İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Lee Kyung-Jin, Ali Atay ve Murat Yıldırım gibi oyuncular yer almıştı. Ayla filminin başrol oyuncu İsmail Hacıoğlu ile sahneleri hafızalara kazınan Güney Koreli Kim Seol büyüdü. Ayla'nın Koreli minik yıldızı Kim Seol şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız. İşte İsmail Hacıoğlu'nun eşsiz performansı ile övgüler toplayan Ayla filminin minik yıldızı Kim Seol'un son hali...

Koreli Ayla şimdi güzeller güzeli bir genç kız! İşte Ayla filminin Koreli minik yıldızı Kim Seol’un son hali...

Hikayesi gerçek bir olaya dayanan ve izlenme rekorları kıran Ayla filminin minik yıldızı Kim Seol şimdi ne yapıyor? Etkili sahneleriyle hafızalarda yer edinen Ayla'nın Koreli minik yıldızı Kim Seol şimdi kocaman oldu...

Koreli Ayla şimdi güzeller güzeli bir genç kız! İşte Ayla filminin Koreli minik yıldızı Kim Seol’un son hali...

Ayla filmi, Kore Savaşı sırasında görevli olan Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin savaş meydanında annesi ve babası ölmüş bir kızı bulmasını ve ikilinin hikayesini konu ediniyor.

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Koreli Ayla şimdi güzeller güzeli bir genç kız! İşte Ayla filminin Koreli minik yıldızı Kim Seol’un son hali...

Gerçek yaşanmış bir olayı anlatan Ayla filmi milyonları ağlatmıştı. 2017 yılında yılında vizyona giren Ayla filmi 8 ödül almıştı. Başarılı yapımda; İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Lee Kyung-Jin, Ali Atay ve Murat Yıldırım gibi oyuncular yer almıştı.

Koreli Ayla şimdi güzeller güzeli bir genç kız! İşte Ayla filminin Koreli minik yıldızı Kim Seol’un son hali...

Ayla filminin başrol oyuncu İsmail Hacıoğlu ile sahneleri hafızalara kazınan Güney Koreli Kim Seol büyüdü.

Koreli Ayla şimdi güzeller güzeli bir genç kız! İşte Ayla filminin Koreli minik yıldızı Kim Seol’un son hali...

Ayla'nın Koreli minik yıldızı Kim Seol şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız.

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