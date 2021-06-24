Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan'dan hayranlarına sürpriz! Ekranlara Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si olarak dönen Pelin Karahan şu sıralar ailesi ile tatilin keyfini çıkarıyor. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisindeki performansı ile yine çok konuşulan Pelin Karahan oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Zayıflayan ve istediği görüntüye kavuşan güzel oyuncu Pelin Karahan sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük ilgi görüyor. Pelin Karahan son olarak takipçileriyle yeni imajını paylaştı. Önce Amine Gülşe, sonra Seda Bakan derken şimdi de Pelin Karahan saç rengini değiştirdi. Koyu saçlarına veda eden Pelin Karahan yeni imajı ile hayranlarından tam not aldı. İşte Pelin Karahan'ın yeni imajı...