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Haberler Galeri Koyu saçlarına veda eden Pelin Karahan yeni imajı ile hayranlarından tam not aldı!
Giriş Tarihi: 24.06.2021 09:20 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 09:22

Koyu saçlarına veda eden Pelin Karahan yeni imajı ile hayranlarından tam not aldı!

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan'dan hayranlarına sürpriz! Ekranlara Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si olarak dönen Pelin Karahan şu sıralar ailesi ile tatilin keyfini çıkarıyor. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisindeki performansı ile yine çok konuşulan Pelin Karahan oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Zayıflayan ve istediği görüntüye kavuşan güzel oyuncu Pelin Karahan sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük ilgi görüyor. Pelin Karahan son olarak takipçileriyle yeni imajını paylaştı. Önce Amine Gülşe, sonra Seda Bakan derken şimdi de Pelin Karahan saç rengini değiştirdi. Koyu saçlarına veda eden Pelin Karahan yeni imajı ile hayranlarından tam not aldı. İşte Pelin Karahan'ın yeni imajı...

Koyu saçlarına veda eden Pelin Karahan yeni imajı ile hayranlarından tam not aldı!

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan'dan hayranlarına sürpriz! Ekranlara Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si olarak dönen Pelin Karahan şu sıralar ailesi ile tatilin keyfini çıkarıyor.

Koyu saçlarına veda eden Pelin Karahan yeni imajı ile hayranlarından tam not aldı!

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisindeki performansı ile yine çok konuşulan Pelin Karahan oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

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Koyu saçlarına veda eden Pelin Karahan yeni imajı ile hayranlarından tam not aldı!

Zayıflayan ve istediği görüntüye kavuşan güzel oyuncu Pelin Karahan sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük ilgi görüyor.

Koyu saçlarına veda eden Pelin Karahan yeni imajı ile hayranlarından tam not aldı!

Pelin Karahan son olarak takipçileriyle yeni imajını paylaştı.

Koyu saçlarına veda eden Pelin Karahan yeni imajı ile hayranlarından tam not aldı!

Önce Amine Gülşe, sonra Seda Bakan derken şimdi de Pelin Karahan saç rengini değiştirdi. İşte Pelin Karahan'ın yeni imajı...

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