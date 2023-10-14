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Haberler Galeri Kralı istese vize yok! Hollanda Kraliyet Ailesi ünlü yönetmen Kutluğ Ataman’a onur ödülü verdi ama vize vermedi!
Giriş Tarihi: 14.10.2023 09:04 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 09:06

Kralı istese vize yok! Hollanda Kraliyet Ailesi ünlü yönetmen Kutluğ Ataman’a onur ödülü verdi ama vize vermedi!

Hollanda Kraliyet Ailesi, ünlü yönetmen Kutluğ Ataman'ı onur ödülü vermek üzere davet etti. Ancak Hollanda Istanbul Başkonsolosluğu, Kutluğ Ataman'a vize vermeyince ortalık karıştı.

GÖKHAN GÖKDUMAN
Kralı istese vize yok! Hollanda Kraliyet Ailesi ünlü yönetmen Kutluğ Ataman’a onur ödülü verdi ama vize vermedi!

Vize mağduru ünlülere bir yenisi daha eklendi! Yönetmen Kutluğ Ataman, Hollanda Kraliyeti tarafından onur ödülüne layık görüldü. Törene katılmak için vize başvurusunda bulunan yönetmene konsolosluk ret verdi.

Kralı istese vize yok! Hollanda Kraliyet Ailesi ünlü yönetmen Kutluğ Ataman’a onur ödülü verdi ama vize vermedi!

KONSOLOSLUK ARADI

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Kralı istese vize yok! Hollanda Kraliyet Ailesi ünlü yönetmen Kutluğ Ataman’a onur ödülü verdi ama vize vermedi!

Kutluğ Ataman, bu durumu sosyal medya hesabından paylaşıp sitem etti:

Kralı istese vize yok! Hollanda Kraliyet Ailesi ünlü yönetmen Kutluğ Ataman’a onur ödülü verdi ama vize vermedi!

"Vize vermediler. Bu vesileyle Avrupa kültürüne dışarıdan katkı veriyor olduğumu idrak ettim."

Kralı istese vize yok! Hollanda Kraliyet Ailesi ünlü yönetmen Kutluğ Ataman’a onur ödülü verdi ama vize vermedi!

Skandalın ardından Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu hemen Ataman ile iletişime geçerek başvuru numarası ve evraklarını istedi.

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