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Haberler Galeri Krize yenildi! Meryem Uzerli hem aşkta hem işte kaybetti!
Giriş Tarihi: 10.01.2023 10:22 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 10:44

Krize yenildi! Meryem Uzerli hem aşkta hem işte kaybetti!

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinin Hürrem Sultan'ı olarak gönüllere taht kuran güzel oyuncu Meryem Uzerli, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Dijital projelere yönelen Meryem Uzerli, yaşamını ise Berlin'de sürdürmeye devam ediyor. Meryem Uzerli, 6,9 milyonluk Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı oluyor. Ünlü oyuncu, Almanya'da doğup büyümesine rağmen tüm kazancını Türkiye ve Arap ülkeleri sayesinde elde ediyor. Meryem Uzerli, Almanya'daki krizden nasibini aldı! Berlin'deki Nosh Nosh adlı kafesini kapattı. Küçük kızının babası da maddi olarak zorlandı. ABD'ye dönmeyi kararlaştırdı. Bu yüzden ilişkisi de noktalandı. İşte tüm detaylar…

Krize yenildi! Meryem Uzerli hem aşkta hem işte kaybetti!

Almanya'daki ekonomik kriz, Meryem Uzerli'yi fena etkiledi. Berlin'deki kafesini kapatan güzel oyuncu, aşkından da oldu. Uzerli'nin iki yaşındaki kızının ABD'li babası, ülkedeki kriz nedeniyle maddi olarak zorlanınca ABD'ye döndü ve çift ayrıldı.

Krize yenildi! Meryem Uzerli hem aşkta hem işte kaybetti!

Almanya'da hayatı git gide zorlaştıran ekonomik krizin mağdurlarından biri de yılın büyük kısmını doğup büyüdüğü Berlin'de geçiren Meryem Uzerli oldu.

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Krize yenildi! Meryem Uzerli hem aşkta hem işte kaybetti!

Geçtiğimiz yıllarda burada 'Nosh Nosh' adlı bir kafe açan güzel oyuncunun işleri, önce pandemi ardından da kötü giden ekonomi yüzünden durma noktasına geldi.

Krize yenildi! Meryem Uzerli hem aşkta hem işte kaybetti!

Uzerli de mecburen kafesinin kapısına kilit vurdu.

Krize yenildi! Meryem Uzerli hem aşkta hem işte kaybetti!

Meryem Uzerli, maddi kayıptan sonra manevi olarak da krize yenildi.

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