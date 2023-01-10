Giriş Tarihi: 10.01.2023 10:22 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 10:44

Krize yenildi! Meryem Uzerli hem aşkta hem işte kaybetti!

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinin Hürrem Sultan'ı olarak gönüllere taht kuran güzel oyuncu Meryem Uzerli, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Dijital projelere yönelen Meryem Uzerli, yaşamını ise Berlin'de sürdürmeye devam ediyor. Meryem Uzerli, 6,9 milyonluk Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı oluyor. Ünlü oyuncu, Almanya'da doğup büyümesine rağmen tüm kazancını Türkiye ve Arap ülkeleri sayesinde elde ediyor. Meryem Uzerli, Almanya'daki krizden nasibini aldı! Berlin'deki Nosh Nosh adlı kafesini kapattı. Küçük kızının babası da maddi olarak zorlandı. ABD'ye dönmeyi kararlaştırdı. Bu yüzden ilişkisi de noktalandı. İşte tüm detaylar…