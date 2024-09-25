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Haberler Galeri "Küçük eller klavyede" Eda Ece minik kızı Mina İpek'i paylaştı takipçileri çıldırdı "Tam ısırmalık"
Giriş Tarihi: 25.09.2024 08:13 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 08:19

"Küçük eller klavyede" Eda Ece minik kızı Mina İpek'i paylaştı takipçileri çıldırdı "Tam ısırmalık"

Oyunculuk, annelik, iş kadınlığı... Eda Ece hepsine yetişiyor! Tekstil işine el atan Eda Ece kızı Mina İpek ilgilenirken bir yandan da markasıyla ilgili işleri takip etmeyi ihmal etmiyor. anneliği çok sevdi! Eda Ece sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını mest ediyor. Takipçileri Eda Ece'nin minik kızı ile yaptığı paylaşımlarla resmen eriyor. Güzel oyuncu son olarak "Küçük eller klavyede" notunu düştüğü sevimli kare ile ilgi odağı oldu. Eda Ece'nin minik kızı Mina İpek'e "Tam ısırmalık tombul eller" yorumları geldi. İşte Eda Ece'nin kızı Mina İpek ile yeni paylaşımı...

Küçük eller klavyede Eda Ece minik kızı Mina İpek’i paylaştı takipçileri çıldırdı Tam ısırmalık

Kısa süre önce kızlarını kucaklarına alan Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer hakkında son olarak asılsız boşanma iddiaları ortaya atılmıştı.

Küçük eller klavyede Eda Ece minik kızı Mina İpek’i paylaştı takipçileri çıldırdı Tam ısırmalık

Sosyal medya hesaplarından da birbirlerini takip etmedikleri için çıkan boşanma dedikodusu çiçeği burnunda anne-baba Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'i kızdırmıştı.

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Küçük eller klavyede Eda Ece minik kızı Mina İpek’i paylaştı takipçileri çıldırdı Tam ısırmalık

Eda Ece'nin boşanma iddialarına yanıtı sert olmuştu.

Küçük eller klavyede Eda Ece minik kızı Mina İpek’i paylaştı takipçileri çıldırdı Tam ısırmalık

"ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Eşini Instagram'da sildiği ileri sürülen Eda Ece, hakkında çıkan boşanma haberleriyle ilgili gazeteci Bilal Özcan'a konuşarak şu ifadeleri kullanmıştı:

Boşanma haberleri doğru değil. Buğra Instagram'ı zaten hiç kullanmaz, kapatmak istedi. Kapatalı 1 ay oldu. Boşanmakla Instagram'ın ne alakası var? 3 aylık bebeğimiz var. Ayıp ve günah aslında yaptıkları. Herhalde tıklanır diye yapıyorlar. Neyse önemi yok ben alıştım bu haberlere… Biz mutluyuz, huzurluyuz. Bebeğimizi büyütüyoruz. Artık Allah'a havale ediyorum.

Küçük eller klavyede Eda Ece minik kızı Mina İpek’i paylaştı takipçileri çıldırdı Tam ısırmalık

Güzel oyuncu Eda Ece ile uzun yıllar sevgili olduktan sonra geçen yıl nikah masasına oturan eşi Buğrahan Tuncer'in mutlulukları kızları Mina İpek'in dünyaya gelmesi ile katlandı.

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