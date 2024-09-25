Giriş Tarihi: 25.09.2024 08:13
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024
08:19
"Küçük eller klavyede" Eda Ece minik kızı Mina İpek'i paylaştı takipçileri çıldırdı "Tam ısırmalık"
Oyunculuk, annelik, iş kadınlığı... Eda Ece hepsine yetişiyor! Tekstil işine el atan Eda Ece kızı Mina İpek ilgilenirken bir yandan da markasıyla ilgili işleri takip etmeyi ihmal etmiyor. anneliği çok sevdi! Eda Ece sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını mest ediyor. Takipçileri Eda Ece'nin minik kızı ile yaptığı paylaşımlarla resmen eriyor. Güzel oyuncu son olarak "Küçük eller klavyede" notunu düştüğü sevimli kare ile ilgi odağı oldu. Eda Ece'nin minik kızı Mina İpek'e "Tam ısırmalık tombul eller" yorumları geldi. İşte Eda Ece'nin kızı Mina İpek ile yeni paylaşımı...