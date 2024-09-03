Giriş Tarihi: 03.09.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
10:29
"Küçük prens geliyor" Sevilen oyuncu Giray Altınok'u babalık heyecanı sardı! Doğacak oğlunun ismini açıkladı...
Prens dizisi ile kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayan oyuncu Giray Altınok'u şu sıralar babalık heyecanı sardı. Sosyal medyada canlandırdığı tiplemeden yola çıkarak "Prens" dizisini yapan ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan sevilen oyuncu Giray Altınok'un güzel eşi Cansu Diktaş'ın hamile olduğu haberi gelmişti. Giray Altınok "Küçük prens geliyor" dediği oğlunun ismini de açıkladı. İşte Giray Altınok ile Cansu Diktaş çiftin oğullarına vereceği isim...