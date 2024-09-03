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Haberler Galeri "Küçük prens geliyor" Sevilen oyuncu Giray Altınok'u babalık heyecanı sardı! Doğacak oğlunun ismini açıkladı...
Giriş Tarihi: 03.09.2024 10:24 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 10:29

"Küçük prens geliyor" Sevilen oyuncu Giray Altınok'u babalık heyecanı sardı! Doğacak oğlunun ismini açıkladı...

Prens dizisi ile kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayan oyuncu Giray Altınok'u şu sıralar babalık heyecanı sardı. Sosyal medyada canlandırdığı tiplemeden yola çıkarak "Prens" dizisini yapan ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan sevilen oyuncu Giray Altınok'un güzel eşi Cansu Diktaş'ın hamile olduğu haberi gelmişti. Giray Altınok "Küçük prens geliyor" dediği oğlunun ismini de açıkladı. İşte Giray Altınok ile Cansu Diktaş çiftin oğullarına vereceği isim...

Küçük prens geliyor Sevilen oyuncu Giray Altınok’u babalık heyecanı sardı! Doğacak oğlunun ismini açıkladı...

Giray Altınok meslektaşı Cansu Diktaş ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. 6 yıllık evli olan çiftten müjdeli haber gelmişti...

Küçük prens geliyor Sevilen oyuncu Giray Altınok’u babalık heyecanı sardı! Doğacak oğlunun ismini açıkladı...

BEBEK GELİYOR

Kendisi gibi oyuncu olan Cansu Diktaş ile mutlu bir beraberliği olan Giray Altınok'u şu sıralar babalık heyecanı sardı.

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Küçük prens geliyor Sevilen oyuncu Giray Altınok’u babalık heyecanı sardı! Doğacak oğlunun ismini açıkladı...

Son dönemin sevilen oyuncularından 40 yaşındaki Giray Altınok'un güzel eşi Cansu Diktaş müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Küçük prens geliyor Sevilen oyuncu Giray Altınok’u babalık heyecanı sardı! Doğacak oğlunun ismini açıkladı...

Giray Altınok'un eşi Cansu Diktaş'ın karnı burnunda pozuna tebrik mesajları yağmıştı. İlk defa baba olacak olan Giray Altınok'un bir oğlu olacak...

Küçük prens geliyor Sevilen oyuncu Giray Altınok’u babalık heyecanı sardı! Doğacak oğlunun ismini açıkladı...

Giray Altınok "Küçük prens geliyor" dediği oğlunun ismini Emir olarak açıkladı. Giray Altınok, eşinin şimdiden oğullarının ismini kolye yaptırdığını da söyledi.

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