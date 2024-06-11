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Haberler Galeri "Kuğu gibi maşallah" Güzel oyuncu Şükran Ovalı beyaz mayosu ile plajda arz-ı endam eyledi!
Giriş Tarihi: 11.06.2024 08:16 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 08:29

"Kuğu gibi maşallah" Güzel oyuncu Şükran Ovalı beyaz mayosu ile plajda arz-ı endam eyledi!

Son olarak Yargı dizisinde Savcı Derya olarak izlediğimiz Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ve minik kızları Mihran Ela ile şimdilerde deniz, kum ve güneşin keyfini sürüyor. Şükran Ovalı tatil pozlarına yenilerini ekledi. Güzel oyuncu beyaz mayosu ile plajın gözdesi oldu. Kızı Mihran Ela'yı da paylaşmayı ihmal etmeyen Şükran Ovalı'nın beyaz mayolu pozlarına "Kuğu gibi" yorumları yağdı. İşte Şükran Ovalı'nın tatil pozları...

Kuğu gibi maşallah Güzel oyuncu Şükran Ovalı beyaz mayosu ile plajda arz-ı endam eyledi!

39 yaşındaki güzel oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ve minik kızları Mihran Ela ile şimdilerde deniz, kum ve güneşin keyfini sürüyor.

Kuğu gibi maşallah Güzel oyuncu Şükran Ovalı beyaz mayosu ile plajda arz-ı endam eyledi!

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni toplayan Şükran Ovalı tatil pozları ile sosyal medyayı yaktı geçti.

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Kuğu gibi maşallah Güzel oyuncu Şükran Ovalı beyaz mayosu ile plajda arz-ı endam eyledi!

Şükran Ovalı tatil pozlarına yenilerini ekledi. Güzel oyuncu beyaz mayosu ile plajın gözdesi oldu.

Kuğu gibi maşallah Güzel oyuncu Şükran Ovalı beyaz mayosu ile plajda arz-ı endam eyledi!

Kızı Mihran Ela'yı da paylaşmayı ihmal etmeyen Şükran Ovalı'nın beyaz mayolu pozlarına "Kuğu gibi" yorumları yağdı. İşte Şükran Ovalı'nın tatil pozları...

Kuğu gibi maşallah Güzel oyuncu Şükran Ovalı beyaz mayosu ile plajda arz-ı endam eyledi!
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