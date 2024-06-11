Giriş Tarihi: 11.06.2024 08:16
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
08:29
"Kuğu gibi maşallah" Güzel oyuncu Şükran Ovalı beyaz mayosu ile plajda arz-ı endam eyledi!
Son olarak Yargı dizisinde Savcı Derya olarak izlediğimiz Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ve minik kızları Mihran Ela ile şimdilerde deniz, kum ve güneşin keyfini sürüyor. Şükran Ovalı tatil pozlarına yenilerini ekledi. Güzel oyuncu beyaz mayosu ile plajın gözdesi oldu. Kızı Mihran Ela'yı da paylaşmayı ihmal etmeyen Şükran Ovalı'nın beyaz mayolu pozlarına "Kuğu gibi" yorumları yağdı. İşte Şükran Ovalı'nın tatil pozları...