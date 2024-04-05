Kül Masalı 8. bölüm fragmanı heyecanı: TRT 1 Kül Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KÜL MASALI SON BÖLÜM ÖZETİ

Jale'nin cinayet suçlaması sebebiyle gözaltına alınması Giraylı köşkünde bir bomba etkisi yaratır. Cemil, Arat ve Jale'nin verdiği ifadeler üzerine yeterli kanıtı olmadığı için onları bırakmak zorunda kalır. Ancak elde ettiği bu yeni ve önemli bilginin peşini bırakmaya hiç niyeti yoktur.