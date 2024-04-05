Giriş Tarihi: 05.04.2024 06:58
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
06:58
Kül Masalı 8. bölüm fragmanı heyecanı: TRT 1 Kül Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kül Masalı 8. bölüm fragmanı TRT 1 ekranlarında takip ediliyor. Gökhan Alkan ve Sevda Erginci'nin başrollerini paylaştığı dizide tansiyon yükseldi. Hikayede yaşanacak yeni gelişmeler dizi takipçilerinin gündeminde. Her hafta perşembe günü izlenen dizi gelecek bölümle araştırılıyor. Peki; Kül Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...