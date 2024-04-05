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Haberler Galeri Kül Masalı 8. bölüm fragmanı heyecanı: TRT 1 Kül Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 05.04.2024 06:58 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 06:58

Kül Masalı 8. bölüm fragmanı heyecanı: TRT 1 Kül Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kül Masalı 8. bölüm fragmanı TRT 1 ekranlarında takip ediliyor. Gökhan Alkan ve Sevda Erginci'nin başrollerini paylaştığı dizide tansiyon yükseldi. Hikayede yaşanacak yeni gelişmeler dizi takipçilerinin gündeminde. Her hafta perşembe günü izlenen dizi gelecek bölümle araştırılıyor. Peki; Kül Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...

Kül Masalı 8. bölüm fragmanı heyecanı: TRT 1 Kül Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kül Masalı 8. yeni bölüm fragmanı için gözler TRT 1 ekranlarında. Son bölümde Jale'nin cinayet suçlaması sebebiyle gözaltına alınması Giraylı köşkünde bir bomba etkisi yarattı. Cemil, Arat ve Jale'nin verdiği ifadeler üzerine yeterli kanıtı olmadığı için onları bırakmak zorunda kaldı. Peki; Kül Masalı fragmanı yayınlandı mı?

Kül Masalı 8. bölüm fragmanı heyecanı: TRT 1 Kül Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KÜL MASALI 7. BÖLÜM İZLE

4 Nisan tarihli yeni bölümü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

KÜL MASALI DİZİ İZLE EKRANI

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Kül Masalı 8. bölüm fragmanı heyecanı: TRT 1 Kül Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KÜL MASALI 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT 1 ekranlarında takip edilen dizi için son bölüm ardından fragman ekranlarına dönüldü. Kül Masalı yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

Kül Masalı 8. bölüm fragmanı heyecanı: TRT 1 Kül Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KÜL MASALI SON BÖLÜM ÖZETİ

Jale'nin cinayet suçlaması sebebiyle gözaltına alınması Giraylı köşkünde bir bomba etkisi yaratır. Cemil, Arat ve Jale'nin verdiği ifadeler üzerine yeterli kanıtı olmadığı için onları bırakmak zorunda kalır. Ancak elde ettiği bu yeni ve önemli bilginin peşini bırakmaya hiç niyeti yoktur.

Kül Masalı 8. bölüm fragmanı heyecanı: TRT 1 Kül Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Tufan'ın söylediklerinden etkilenen Behiye ablasını Arat'a karşı uyarmak ister. Son yaşadığı olayın etkisiyle Arat'a güvenmeyi seçen Özge Behiye'nin uyarılarını ciddiye almaz. Jale'nin sakladığı korkunç sırrı öğrenen Neveser büyük hayal kırıklığı yaşar. Artık Jale'ye olan bakış açısı tamamen değişmiştir. Evdeki en büyük müttefiğini kaybeden Jale ise iyice köşeye sıkışmıştır.

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