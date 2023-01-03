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Haberler Galeri Kulağında tümör çıkan Filiz Akın'ın hayranlarını korkutmuştu! 80 yaşına basan Yeşilçam'ın güzeli Filiz Akın'dan nostaljik kare!
Giriş Tarihi: 03.01.2023 11:57 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 11:59

Kulağında tümör çıkan Filiz Akın'ın hayranlarını korkutmuştu! 80 yaşına basan Yeşilçam'ın güzeli Filiz Akın'dan nostaljik kare!

80 yaşına basan Filiz Akın'dan doğum gününde nostaljik paylaşım geldi. Geçtiğimiz aylarda ses tellerinde çıkan sorun sebebiyle boğazından parça alınan Filiz Akın'ın tahlil sonuçları temiz çıkmıştı. Son olarak ise Filiz Akın, kulağında çıkan tümör nedenyle ameliyat olmuştu. Hayranlarını korkutan Filiz Akın hasta yatağından yaptığı paylaşım ile sağlık urumu hakkında bilgi vermişti. Yeni yaşını kutlayan Filiz Akın, nostaljik karesi ile büyük beğeni topladı. İşte Filiz Akın'ın doğum günü paylaşımı...

Kulağında tümör çıkan Filiz Akın’ın hayranlarını korkutmuştu! 80 yaşına basan Yeşilçam’ın güzeli Filiz Akın’dan nostaljik kare!

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Filiz Akın'dan üzen bir haber gelmişti. Türk sinemasının 'Dört Yapraklı Yonca'sı olarak kabul edilen Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik arasında bulunan Filiz Akın, geçtiğimiz günlerde bir operasyon geçirmişti.

Kulağında tümör çıkan Filiz Akın’ın hayranlarını korkutmuştu! 80 yaşına basan Yeşilçam’ın güzeli Filiz Akın’dan nostaljik kare!

80 yaşına basan Filiz Akın'dan doğum gününde nostaljik paylaşım geldi. Son olarak ise Filiz Akın, kulağında çıkan tümör nedenyle ameliyat olmuştu. Hayranlarını korkutan Filiz Akın hasta yatağından yaptığı paylaşım ile sağlık urumu hakkında bilgi vermişti.

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Kulağında tümör çıkan Filiz Akın’ın hayranlarını korkutmuştu! 80 yaşına basan Yeşilçam’ın güzeli Filiz Akın’dan nostaljik kare!

Yeni yaşını kutlayan Filiz Akın, nostaljik karesi ile büyük beğeni topladı. İşte Filiz Akın'ın doğum günü paylaşımı...

Kulağında tümör çıkan Filiz Akın’ın hayranlarını korkutmuştu! 80 yaşına basan Yeşilçam’ın güzeli Filiz Akın’dan nostaljik kare!

Usta sanatçı sağlık durumu hakkında bilgiyi sosyal medya hesabından şu sözler ile paylaşmıştı:

Kulağında tümör çıkan Filiz Akın’ın hayranlarını korkutmuştu! 80 yaşına basan Yeşilçam’ın güzeli Filiz Akın’dan nostaljik kare!

Geçen cuma günü üst kulağımdan şüpheli doku bir ameliyat ile alınmadan önce... Hastane odası aynı ama fotoğraf/resim daha eski. Yarın daha iyi olacak. İyi geceler.

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