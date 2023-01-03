Giriş Tarihi: 03.01.2023 11:57
Güncelleme Tarihi: 03.01.2023
11:59
Kulağında tümör çıkan Filiz Akın'ın hayranlarını korkutmuştu! 80 yaşına basan Yeşilçam'ın güzeli Filiz Akın'dan nostaljik kare!
80 yaşına basan Filiz Akın'dan doğum gününde nostaljik paylaşım geldi. Geçtiğimiz aylarda ses tellerinde çıkan sorun sebebiyle boğazından parça alınan Filiz Akın'ın tahlil sonuçları temiz çıkmıştı. Son olarak ise Filiz Akın, kulağında çıkan tümör nedenyle ameliyat olmuştu. Hayranlarını korkutan Filiz Akın hasta yatağından yaptığı paylaşım ile sağlık urumu hakkında bilgi vermişti. Yeni yaşını kutlayan Filiz Akın, nostaljik karesi ile büyük beğeni topladı. İşte Filiz Akın'ın doğum günü paylaşımı...