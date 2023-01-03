Kulağında tümör çıkan Filiz Akın’ın hayranlarını korkutmuştu! 80 yaşına basan Yeşilçam’ın güzeli Filiz Akın’dan nostaljik kare!

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Filiz Akın'dan üzen bir haber gelmişti. Türk sinemasının 'Dört Yapraklı Yonca'sı olarak kabul edilen Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik arasında bulunan Filiz Akın, geçtiğimiz günlerde bir operasyon geçirmişti.