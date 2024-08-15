Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı verdiği kilolarla görenleri şoke etti! Erhan Ufak incecik oldu!

Giriş Tarihi: 15.08.2024 07:46
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
07:47
Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi'nin oyuncularının son halleri sosyal medyada ilgi odağı oldu. Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı onlardan biri... Ünlü oyuncu verdiği kilolarla ile gündem oldu. Güllü Erhan olarak gönüllere taht kuran oyuncu Erhan Ufak, incecik oldu. Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak 140 kiloya kadar çıkmış sonrasında geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonucu 55 kilo verdi. 85 kiloya düşen Erhan Ufak, şimdi bambaşka birine dönüştü. İşte Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ının son hali...