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Haberler Galeri Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı verdiği kilolarla görenleri şoke etti! Erhan Ufak incecik oldu!
Giriş Tarihi: 15.08.2024 07:46 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 07:47

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı verdiği kilolarla görenleri şoke etti! Erhan Ufak incecik oldu!

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi'nin oyuncularının son halleri sosyal medyada ilgi odağı oldu. Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı onlardan biri... Ünlü oyuncu verdiği kilolarla ile gündem oldu. Güllü Erhan olarak gönüllere taht kuran oyuncu Erhan Ufak, incecik oldu. Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak 140 kiloya kadar çıkmış sonrasında geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonucu 55 kilo verdi. 85 kiloya düşen Erhan Ufak, şimdi bambaşka birine dönüştü. İşte Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ının son hali...

Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı verdiği kilolarla görenleri şoke etti! Erhan Ufak incecik oldu!

Kurtlar Vadisi dizisinin Güllü Erhan'ı değişimiyle gündem oldu. Dizinin unutulmaz isimlerinden biri olan Erhan Ufak, uzun zamandır ekranlarda görünmüyordu. Erhan Ufak, tam 55 kilo vererek görünleri adeta şoke etti.

Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı verdiği kilolarla görenleri şoke etti! Erhan Ufak incecik oldu!

Yayınlandığı dönemde reytingleri alt üst eden Kurtlar Vadisi dizisinin Güllü Erhan'ı olarak hafızalara kazınan oyuncu Erhan Ufak adeta eridi.

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Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı verdiği kilolarla görenleri şoke etti! Erhan Ufak incecik oldu!

Geçen zamanda kendine bambaşka bir yol çizen Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak 140 kiloya kadar çıkmış sonrasında geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonucu 55 kilo vererek adeta erimişti.

Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı verdiği kilolarla görenleri şoke etti! Erhan Ufak incecik oldu!

85 kiloya düşen Erhan Ufak'ın son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı verdiği kilolarla görenleri şoke etti! Erhan Ufak incecik oldu!

İşte fazla kilolarından kurtulan ve fit görünüme kavuşan Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ının son hali...

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