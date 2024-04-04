Giriş Tarihi: 04.04.2024 01:32
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024
01:32
Kuruluş Osman 156. bölüm fragmanı bekleniyor! ATV Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?
Kuruluş Osman 156. bölüm fragmanı için ekran başında yerler alındı. ATV ekranlarında her hafta çarşamba günü ekranlara gelen yapım izleyenleri tarih sayfaları arasında dolaştırıyor. Tarihi yapımda heyecan her bölümde yükseliyor. Dizinin takipçileri gelecek haftayı araştırıyor. Peki; Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak? İşte, detaylar...