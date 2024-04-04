Kuruluş Osman 156. bölüm fragmanı bekleniyor! ATV Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Osman Bey bütün ahalisini toplamıştır. Gündüz Bey'i kurtaracaklardır. Osman Bey, İmren Tegin'i alt edip Gündüz Bey'i kurtarmak için nasıl bir hamle yapacaktır?

Osman Bey bir yanda İmren Tegin'e hamle yapacakken öte yandan Uç Pazar'ı kurtarmak için harekete geçer. Osman Bey Uç Pazar'a yeniden Germiyan sancağını astırır. Bu zafer Germiyan ve Kayı arasındaki ilişkileri nasıl etkileyecektir?