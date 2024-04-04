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Haberler Galeri Kuruluş Osman 156. bölüm fragmanı bekleniyor! ATV Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?
Giriş Tarihi: 04.04.2024 01:32 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 01:32

Kuruluş Osman 156. bölüm fragmanı bekleniyor! ATV Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?

Kuruluş Osman 156. bölüm fragmanı için ekran başında yerler alındı. ATV ekranlarında her hafta çarşamba günü ekranlara gelen yapım izleyenleri tarih sayfaları arasında dolaştırıyor. Tarihi yapımda heyecan her bölümde yükseliyor. Dizinin takipçileri gelecek haftayı araştırıyor. Peki; Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak? İşte, detaylar...

Kuruluş Osman 156. bölüm fragmanı bekleniyor! ATV Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?

Kuruluş Osman 156. yeni bölüm fragmanı takip ediliyor. ATV dizileri arasında yer alan yapımda Osman Bey'in planları gündemde. İzleyenler ekran başına kilitlendi. Gelecek bölümde olacaklar gündemdeki yerini aldı. Peki; Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Kuruluş Osman 156. bölüm fragmanı bekleniyor! ATV Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?

KURULUŞ OSMAN 155. BÖLÜM İZLE

3 Nisan tarihli yeni bölümü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE EKRANI

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Kuruluş Osman 156. bölüm fragmanı bekleniyor! ATV Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?

KURULUŞ OSMAN 156. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV ekranlarında her hafta çarşamba günleri ekrana gelen dizide fragman sorgulamaları başladı. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

Kuruluş Osman 156. bölüm fragmanı bekleniyor! ATV Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Osman Bey bütün ahalisini toplamıştır. Gündüz Bey'i kurtaracaklardır. Osman Bey, İmren Tegin'i alt edip Gündüz Bey'i kurtarmak için nasıl bir hamle yapacaktır?

Osman Bey bir yanda İmren Tegin'e hamle yapacakken öte yandan Uç Pazar'ı kurtarmak için harekete geçer. Osman Bey Uç Pazar'a yeniden Germiyan sancağını astırır. Bu zafer Germiyan ve Kayı arasındaki ilişkileri nasıl etkileyecektir?

Kuruluş Osman 156. bölüm fragmanı bekleniyor! ATV Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?

Osman Bey, Alaeddin Bey'i karşısına alıp ondan bir fedakarlık yapmasını ister. Ağabeyi Orhan, beyliklerinin ikbali için gereken fedakarlığı yapmıştır. Şimdi fedakarlık sırası Alaeddin'dedir.

Holofira, son vedadan sonra neden yeniden obaya gelmiştir? Orhan, Holofira'nın gelişinden haberdar olacak mıdır?

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