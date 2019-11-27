Kuruluş Osman'a bomba transfer! Kuruluş Osman’ın Konur Alp’i Eren Vurdem…

atv'nin, iddialı prodüksiyonuyla dikkat çeken dizisi Kuruluş Osman, ikinci bölümüyle ekrana geliyor. Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın ilk bölümü Türkiye ve dünyada büyük ilgiyle karşılandı. Türkiye'de ve dünyada "Kuruluş Osman konuşuldu! Kuruluş Osman'ın 1. Bölüm etiketi #KuruluşOsman, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 1. sıraya, Dünya Trending Topics listesinde ise 4. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı. İzleyiciler taradından sosyal medyada övgüye boğuldu. Bu bölümde; Osman, Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos ile gizli bir anlaşma yapar. Ancak tekfur öldürülür. Osman, katillerin peşine düşer. Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ekrana gelen, yapımcılığını Bozdağ Film'in üstlendiği, başrolünü Burak Özçivit'in oynadığı Kuruluş Osman'ın kadrosuna ünlü bir isim daha eklendi. Prodüksiyon kalitesi, kostümleri ve görkemli platosu ile Türk dizi sektörünün uluslararası arenadaki amiral gemisi olmaya hazırlanan, "Kuruluş Osman"ın muhteşem oyuncu kadrosuna bu hafta "Konur Alp" rolüyle Eren Vurdem de dahil oldu. Söz dizisinde hayat verdiği Ateş karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Eren Vurdem, Burak Özçivit'in başrol oynadığı Kuruluş Osman dizisine katıldı. Söz dizisinde "Ateş" karakteriyle izleyenlerin beğenisini kazanan Eren Vurdem, Kuruluş Osman'da büyük ilgi göreceğe benziyor. Öte yandan Eren Vurdem, Kuruluş Osman dizisinin ikinci bölüm fragmanını Twitter hesabından, "Bastığımız yerler yurt, mazlumlara sığınaklık eden görklü bir devlet olacak!" notuyla paylaştı. Eren Vurdem'in Kuruluş Osman'a katılacağını öğrenen takipçileri yakışıklı oyuncunun hayatını araştırmaya başladı. Eren Vurdem hakkında en çok merak edilen konu ise yaşı oldu. İşte Kuruluş Osman'ın Konur Alp'i Eren Vurdem ve diğer ünlü isimlerin yaşları…