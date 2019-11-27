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  • Kuruluş Osman'a bomba transfer! Kuruluş Osman’ın Konur Alp’i Eren Vurdem…

'a bomba transfer! ’ın ’i

atv'nin, iddialı prodüksiyonuyla dikkat çeken dizisi , ikinci bölümüyle ekrana geliyor. Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle 'in üstlendiği ''ın ilk bölümü ve dünyada büyük ilgiyle karşılandı. Türkiye'de ve dünyada "Kuruluş Osman konuşuldu! Kuruluş Osman'ın 1. Bölüm etiketi #KuruluşOsman, Twitter Türkiye listesinde 1. sıraya, Dünya Trending Topics listesinde ise 4. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı. İzleyiciler taradından sosyal medyada övgüye boğuldu. Bu bölümde; Osman, Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos ile gizli bir anlaşma yapar. Ancak tekfur öldürülür. Osman, katillerin peşine düşer. Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ekrana gelen, yapımcılığını Bozdağ Film'in üstlendiği, başrolünü Burak Özçivit'in oynadığı Kuruluş Osman'ın kadrosuna ünlü bir isim daha eklendi. Prodüksiyon kalitesi, kostümleri ve görkemli platosu ile Türk dizi sektörünün uluslararası arenadaki amiral gemisi olmaya hazırlanan, "Kuruluş Osman"ın muhteşem oyuncu kadrosuna bu hafta "" rolüyle de dahil oldu. dizisinde hayat verdiği karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Eren Vurdem, Burak Özçivit'in başrol oynadığı Kuruluş Osman dizisine katıldı. Söz dizisinde "Ateş" karakteriyle izleyenlerin beğenisini kazanan Eren Vurdem, Kuruluş Osman'da büyük ilgi göreceğe benziyor. Öte yandan Eren Vurdem, Kuruluş Osman dizisinin ikinci bölüm fragmanını Twitter hesabından, "Bastığımız yerler yurt, mazlumlara sığınaklık eden görklü bir devlet olacak!" notuyla paylaştı. Eren Vurdem'in Kuruluş Osman'a katılacağını öğrenen takipçileri yakışıklı oyuncunun hayatını araştırmaya başladı. Eren Vurdem hakkında en çok merak edilen konu ise yaşı oldu. İşte Kuruluş Osman'ın Konur Alp'i Eren Vurdem ve diğer ünlü isimlerin yaşları…

Giriş Tarihi: 27.11.2019 07:13 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 08:24
Kuruluş Osman'a bomba transfer! Kuruluş Osman’ın Konur Alp’i Eren Vurdem…

atv'nin en iddialı yapımlarından biri olan geçtiğimiz haftaya damga vurmuştu. Dizinin ilk bölümünde Osman Bey yiğitliğiyle göz kamaştırırken, Bamsı'nın oğlu Aybars'ın ölümü ve cenazesi izleyiciyi gözyaşlarına boğdu. 'ın ikinci bölümünde ise; Osman, Bamsı Bey'in oğlu Aybars'ın katillerinin kalede yuvalanan bir ihanet şebekesi olduğunu düşünerek gizlice kaleye girer ve kalede güvendiği tek kişi olan Kulucahisar Tekfur'u Yorgopolos ile gizli bir anlaşma yapar. Ancak bu anlaşmadan hemen sonra öldürülen tekfurun cesedi, Osman'ın ayaklarının dibine düşer. Katillerin peşine düşen Osman, bataklıkta kendini kurtaran rahibelerle burun buruna gelir. Osman rahibelerin aslında kim olduklarını öğrenebilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Osman'ı yakalayabilecek midir? Yoksa Osman, Yorgopolos'un katillerini bulup, kaleden çıkabilecek midir? "Kuruluş Osman"ın muhteşem oyuncu kadrosuna bu hafta "" rolüyle de dahil oldu. Kuruluş Osman'a dahil olan yakışıklı oyuncu Eren Vurdem hakkında araştırma yapan hayranları ünlü oyuncunun en çok yaşını merak etti. İşte Kuruluş Osman'ın yeni oyuncusu Eren Vurdem ve diğer ünlü isimlerin merak edilen yaşları…

Kuruluş Osman'a bomba transfer! Kuruluş Osman’ın Konur Alp’i Eren Vurdem…

İLKER İNANOĞLU

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Kuruluş Osman'a bomba transfer! Kuruluş Osman’ın Konur Alp’i Eren Vurdem…

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Kuruluş Osman'a bomba transfer! Kuruluş Osman’ın Konur Alp’i Eren Vurdem…

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Kuruluş Osman'a bomba transfer! Kuruluş Osman’ın Konur Alp’i Eren Vurdem…

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Kuruluş Osman'a bomba transfer! Kuruluş Osman’ın Konur Alp’i Eren Vurdem…

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