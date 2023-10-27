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Haberler Galeri Kuruluş Osman’dan Teşkilat dizisine bomba transfer! Güzel oyuncu Elif karakterini canlandıracak
Giriş Tarihi: 27.10.2023 23:20 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 23:20

Kuruluş Osman’dan Teşkilat dizisine bomba transfer! Güzel oyuncu Elif karakterini canlandıracak

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat yeni sezon bölümleriyle ekran macerasına devam ediyor. Başrolünde Murat Yıldırım'ın yer aldığı dizi, dördüncü sezonu 9 yeni isimle açmıştı. Yönetmenliğini Burak Arlıel'in üstlendiği yapım, hikayesini güçlendirmek için oyuncu kadrosuna yeni isimler eklemeyi sürdürüyor. Aksiyon, istihbarat ve dram türlerindeki diziye genç bir yetenek daha katıldı. Teşkilat'ın operasyonlarının daha da diken üstü bir hal aldığı yapımın kadrosuna Kuruluş Osman dizisinden ayrılan bir isim dahil oldu. Son olarak yine TRT dizisi Alsancak ile izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu, Teşkilat'ta Elif karakterini canlandıracak. İşte, Kuruluş Osman'dan sonra Teşkilat kadrosuna dahil olan o isim…

Kuruluş Osman’dan ayrıldı, Teşkilat kadrosuna dahil oldu! Güzel oyuncu Elif karakterine hayat verecek

TRT 1 ekranlarının büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizilerinden Teşkilat, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Kuruluş Osman’dan ayrıldı, Teşkilat kadrosuna dahil oldu! Güzel oyuncu Elif karakterine hayat verecek

Murat Yıldırım, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin gibi başarılı oyuncuları başrolde buluşturan yapım, dördüncü sezonuyla Pazar akşamlarına heyecan katıyor.

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Kuruluş Osman’dan ayrıldı, Teşkilat kadrosuna dahil oldu! Güzel oyuncu Elif karakterine hayat verecek

Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen dizi, hikayesini güçlendirmek için oyuncu kadrosuna yeni isimler eklemeyi sürdürüyor.

Kuruluş Osman’dan ayrıldı, Teşkilat kadrosuna dahil oldu! Güzel oyuncu Elif karakterine hayat verecek

Yeni sezonda yapıma dahil olan isimler arasında Sarp Levendoğlu, Selin Genç, Aybüke Pusat, Tuğçe Açıkgöz, Cengiz Bozkurt, Ebru Şam, Ceyhun Mengiroğlu, İlker Kızmaz ve Melisa Akman yer alıyor.

Kuruluş Osman’dan ayrıldı, Teşkilat kadrosuna dahil oldu! Güzel oyuncu Elif karakterine hayat verecek

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosunu Teşkilat Yazı Grubu'nun kaleme aldığı Tims&B Productions imzalı dizinin kadrosuna genç bir yetenek daha katıldı.

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