Giriş Tarihi: 27.10.2023 23:20 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 23:20

Kuruluş Osman’dan Teşkilat dizisine bomba transfer! Güzel oyuncu Elif karakterini canlandıracak

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat yeni sezon bölümleriyle ekran macerasına devam ediyor. Başrolünde Murat Yıldırım'ın yer aldığı dizi, dördüncü sezonu 9 yeni isimle açmıştı. Yönetmenliğini Burak Arlıel'in üstlendiği yapım, hikayesini güçlendirmek için oyuncu kadrosuna yeni isimler eklemeyi sürdürüyor. Aksiyon, istihbarat ve dram türlerindeki diziye genç bir yetenek daha katıldı. Teşkilat'ın operasyonlarının daha da diken üstü bir hal aldığı yapımın kadrosuna Kuruluş Osman dizisinden ayrılan bir isim dahil oldu. Son olarak yine TRT dizisi Alsancak ile izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu, Teşkilat'ta Elif karakterini canlandıracak. İşte, Kuruluş Osman'dan sonra Teşkilat kadrosuna dahil olan o isim…