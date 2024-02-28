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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın güzel Bala Hatun'u Özge Törer geceye siyah şıklığıyla damga vurdu! "Zarafetin vücut bulmuş hali"
Giriş Tarihi: 28.02.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 11:01

Kuruluş Osman'ın güzel Bala Hatun'u Özge Törer geceye siyah şıklığıyla damga vurdu! "Zarafetin vücut bulmuş hali"

Yayınlandığı ilk günden itibaren zirveye adını yazdıran Kuruluş Osman oyuncu kadrosu ile de adından sıkça söz ettiriyor. Kuruluş Osman'ın güzeller güzeli Bala Hatun'u Özge Törer ise en çok merak edilen isimleri arasında. Genç oyuncu Özge Törer sosyal medya paylaşımları ile de dikkat çekerken en çok doğal halleri beğeni topluyor... Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u olmadığı zamanlarda Özge Törer adeta bambaşka biri. Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer son olarak ödül aldığı gecede siyah şıklığı ve duru güzelliği ile kendine hayran bıraktı. İşte Özge Törer'in siyah elbisesi ile geceye damga vurduğu halleri...

Kuruluş Osman’ın güzel Bala Hatun’u Özge Törer geceye siyah şıklığıyla damga vurdu! Zarafetin vücut bulmuş hali

5 sezondur atv ekranlarında izleyiciyle buluşan reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman 150. bölümü ile bu akşam yine nefes kesecek. Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u olarak gönülleri fetheden genç oyuncu Özge Törer kariyerinde emin adımlarla ilerlerken ödüle de doymuyor.

Kuruluş Osman’ın güzel Bala Hatun’u Özge Törer geceye siyah şıklığıyla damga vurdu! Zarafetin vücut bulmuş hali

Son olarak Ayaklı Gazete ödül töreninde "Parlayan Yıldız" ödülünün sahibi olan Özge Törer geceye güzelliği ve zarafeti ile damga vurdu.

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Kuruluş Osman’ın güzel Bala Hatun’u Özge Törer geceye siyah şıklığıyla damga vurdu! Zarafetin vücut bulmuş hali

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer son olarak ödül aldığı gecede siyah şıklığı ve duru güzelliği ile kendine hayran bıraktı.

Kuruluş Osman’ın güzel Bala Hatun’u Özge Törer geceye siyah şıklığıyla damga vurdu! Zarafetin vücut bulmuş hali

İşte Özge Törer'in siyah elbisesi ile geceye damga vurduğu halleri...

Kuruluş Osman’ın güzel Bala Hatun’u Özge Törer geceye siyah şıklığıyla damga vurdu! Zarafetin vücut bulmuş hali

24 yaşındaki güzel oyuncu siyah elbisesi ile göz kamaştırdı.

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