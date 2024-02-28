Kuruluş Osman'ın güzel Bala Hatun'u Özge Törer geceye siyah şıklığıyla damga vurdu! "Zarafetin vücut bulmuş hali"

5 sezondur atv ekranlarında izleyiciyle buluşan reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman 150. bölümü ile bu akşam yine nefes kesecek. Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u olarak gönülleri fetheden genç oyuncu Özge Törer kariyerinde emin adımlarla ilerlerken ödüle de doymuyor.