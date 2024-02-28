Giriş Tarihi: 28.02.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
11:01
Kuruluş Osman'ın güzel Bala Hatun'u Özge Törer geceye siyah şıklığıyla damga vurdu! "Zarafetin vücut bulmuş hali"
Yayınlandığı ilk günden itibaren zirveye adını yazdıran Kuruluş Osman oyuncu kadrosu ile de adından sıkça söz ettiriyor. Kuruluş Osman'ın güzeller güzeli Bala Hatun'u Özge Törer ise en çok merak edilen isimleri arasında. Genç oyuncu Özge Törer sosyal medya paylaşımları ile de dikkat çekerken en çok doğal halleri beğeni topluyor... Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u olmadığı zamanlarda Özge Törer adeta bambaşka biri. Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer son olarak ödül aldığı gecede siyah şıklığı ve duru güzelliği ile kendine hayran bıraktı. İşte Özge Törer'in siyah elbisesi ile geceye damga vurduğu halleri...