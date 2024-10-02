Giriş Tarihi: 02.10.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 02.10.2024
14:50
Kuruluş Osman'ın karizmatik yıldızı Burak Özçivit'in kız kardeşi tam bir esmer güzeli çıktı! Bakan bir daha baktı...
6. sezonu ile atv ekranlarında fırtına gibi esecek olan Kuruluş Osman 165. bölümü ile bu akşam izleyiciyle buluşacak. Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in ünü ülke sınırlarını aşarken özel hayatı da mercek altında. Instagram'da 25 milyona yakın takipçisi olan Burak Özçivit aile yaşantısıyla sanat camiasının parmakla gösterilen isimlerinden. Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen ve çocuklarının yanı sıra diğer aile bireyleri de ilgi odağı oluyor. Burak Özçivit ile kardeşini yanyana görenler özellikle ne kadar benzediklerini konuşuyor.İşte tam bir esmer güzeli olan Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit...