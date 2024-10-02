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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın karizmatik yıldızı Burak Özçivit'in kız kardeşi tam bir esmer güzeli çıktı! Bakan bir daha baktı...
Giriş Tarihi: 02.10.2024 14:46 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 14:50

Kuruluş Osman'ın karizmatik yıldızı Burak Özçivit'in kız kardeşi tam bir esmer güzeli çıktı! Bakan bir daha baktı...

6. sezonu ile atv ekranlarında fırtına gibi esecek olan Kuruluş Osman 165. bölümü ile bu akşam izleyiciyle buluşacak. Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in ünü ülke sınırlarını aşarken özel hayatı da mercek altında. Instagram'da 25 milyona yakın takipçisi olan Burak Özçivit aile yaşantısıyla sanat camiasının parmakla gösterilen isimlerinden. Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen ve çocuklarının yanı sıra diğer aile bireyleri de ilgi odağı oluyor. Burak Özçivit ile kardeşini yanyana görenler özellikle ne kadar benzediklerini konuşuyor.İşte tam bir esmer güzeli olan Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit...

Kuruluş Osman’ın karizmatik yıldızı Burak Özçivit’in kız kardeşi tam bir esmer güzeli çıktı! Bakan bir daha baktı...

Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olan Kuruluş Osman başrol oyuncusu Burak Özçivit ile kardeşini yanyana görenler özellikle ne kadar benzediklerini konuşuyor.

Kuruluş Osman’ın karizmatik yıldızı Burak Özçivit’in kız kardeşi tam bir esmer güzeli çıktı! Bakan bir daha baktı...

Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i olarak izleyici karşısına çıkan Burak Özçivit'in ünü ülke sınırlarını çoktan aştı.

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Kuruluş Osman’ın karizmatik yıldızı Burak Özçivit’in kız kardeşi tam bir esmer güzeli çıktı! Bakan bir daha baktı...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit başarılı oyunculuğunun yanı sıra aile hayatı ile de dikkat çekiyor. Kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit'in Karan ile Kerem adında iki de oğlu var.

Kuruluş Osman’ın karizmatik yıldızı Burak Özçivit’in kız kardeşi tam bir esmer güzeli çıktı! Bakan bir daha baktı...

Kısa bir süre önce ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan yakışıklı oyuncu daima sosyal medyanın merak edilen ünlü isimlerinden olmayı başarıyor.

Kuruluş Osman’ın karizmatik yıldızı Burak Özçivit’in kız kardeşi tam bir esmer güzeli çıktı! Bakan bir daha baktı...

Sosyal medyada da ilgi ile takip edilen Burak Özçivit'in özel hayatı hayranlarının markajında.

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