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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın nikah davetiyesinde dikkat çeken detay
Giriş Tarihi: 19.08.2022 09:42 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022 09:47

Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın nikah davetiyesinde dikkat çeken detay

"Kuruluş Osman" dizisinde hayat verdiği 'Malhun Hatun' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, uzun süredir meslektaşı Berk Oktay ile birlikte. Mutlu beraberlikleriyle dikkatleri çeken çift, geçen aylarda evlilik kararı almıştı. Aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanan Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, şimdilerde nikah masasına oturmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Geçen yıl pandemi ve yoğun set trafiği nedeniyle nikahlarını sonbahara erteleyen ünlü çiftin düğün davetiyesi ortaya çıktı. O detay dikkatlerden kaçmadı…

Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’ın nikah davetiyesinde dikkat çeken detay

Berk Oktay, geçen aylarda sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'u İzmir'deki ailesinden istemiş ve ikili evlilik konusunda ilk adımı atmıştı.

Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’ın nikah davetiyesinde dikkat çeken detay

Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, 9 Eylül'de hayatlarının en anlamlı imzasını atacak.

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’ın nikah davetiyesinde dikkat çeken detay

Geçen yıl pandemi ve yoğun set trafiği nedeniyle nikahlarını sonbahara erteleyen ünlü çiftin düğün davetiyesi de ortaya çıktı.

Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’ın nikah davetiyesinde dikkat çeken detay

KAÇUV'A BAĞIŞ

Kuruluş Osman dizisinde seyirciyle buluşan Yıldız Çağrı Atiksoy ile bu sezon "Bir Küçük Gün Işığı" dizisinde başrol oynayacak olan Berk Oktay 10 Eylül'de de dostları için Polonezköy'de bir düğün organize edecek. Düğün için geleneksel normlara uyan sade bir davetiye hazırlayan ünlü çift KAÇUV'a (Kanserli Çocuklara Umut Vakfı) bağışta bulundu.

Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’ın nikah davetiyesinde dikkat çeken detay

Sosyal medyadan boy boy fotoğraf paylaşan, her fırsatta mutluluklarını dile getiren çift, geçen aylarda birlikteliklerini ciddiye taşıma kararı almıştı.

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