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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın Ülgen Hatun’u Begüm Çağla Taşkın o sahneyi anlattı: Hipoterminin eşiğine geldim!
Giriş Tarihi: 07.02.2024 14:22 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 14:33

Kuruluş Osman’ın Ülgen Hatun’u Begüm Çağla Taşkın o sahneyi anlattı: Hipoterminin eşiğine geldim!

Ailesinin "Altın bir bileziğin olsun" sözü üzerine Ekonomi okudu, kursta tanıştığı bir hocasının "Sen konservatuvarı denesene" demesiyle birlikte de oyunculuğa yöneldi. Ama aslında kendini bildi bileli oyuncu olmak istiyordu… Şimdilerde atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Ülgen Hatun karakterini canlandıran Begüm Çağla Taşkın, Sabah Günaydın TV'de bu haftaki konuğum oldu. Oyunculuk serüveninden Kuruluş Osman'a, merak edilenlerini anlattı.

YASEMİN DÖNGEL
Kuruluş Osman’ın Ülgen Hatun’u Begüm Çağla Taşkın o sahneyi anlattı: Hipoterminin eşiğine geldim!

"Kuruluş Osman" projesine 4. sezonda dahil oldu, kısa sürede renkli kişiliğiyle dizinin vazgeçilmez karakterlerinden biri haline geldi. Nevi şahsına münhasır bir karakteri canlandıran Begüm Çağla Taşkın, sette yaşadıklarını anlattı. Bir sahnede hipotermi eşiğine geldiğinden bahseden Taşkın, "Hava buz, ben de aşırı kansız olduğum için 10 kat fazla üşüyor olabilirim bazı insanlara göre. O gün çok zordu" ifadelerini kullandı. Diziye sonradan dahil olsa da çok güzel karşılandığını belirten oyuncu, "İnsanlar o kadar tatlıydı ki… Burak Özçivit hususi geldi 'Hayırlı olsun kardeşim' dedi. Başrolleri dışarıdan insanların çok farklı düşündüğü bir adam bile böyle, herkes de öyle" dedi. İşte röportajın tüm detayları…

Kuruluş Osman’ın Ülgen Hatun’u Begüm Çağla Taşkın o sahneyi anlattı: Hipoterminin eşiğine geldim!

-Nasılsın, nasıl gidiyor hayat?

Çok iyiyim. Güzel gidiyor, yoğun. Biraz da zorlu. Kış ilk oraya geliyor, rüzgarı karı bitmiyor. Ama harekette bereket vardır ben mutluyum.

KENDİMİ BİLDİM BİLELİ OYUNCU OLMAK İSTİYORUM

-Diziden ve projelerinden bahsedeceğiz elbette ama öncesinde biraz seni tanımak isterim. Ekonomi okuyup yolun nasıl oyunculukla kesişti bahseder misin?

Kendimi bildim bileli oyuncu olmak istiyordum. Hafta sonları bizi sinemaya götürürdü anneannem. Ben daha o zamandan istedim bunu yapmak. "Ne güzel iş" dedim. O dünyada başka birini canlandırıyorsun falan o fikir çok hoşuma gitmişti muhtemelen küçük bir çocukken. Ama ondan sonra eğitim hayatın öyle ilerlemiyor, aileler genelde bir altın bileziğin olsun istiyorlar. O yüzden ben de üniversiteye gittim. O zaman da "sen üniversiteyi oku, Müjdat Gezen'in kurslarından seçiyorlar zaten dizilere" demişti babam, çok biliyormuş gibi (gülüyor). Asla öyle bir şey yok. O yüzden ben fen-matematik okuduğum için Ekonomi seçtim yoksa hiç alakam yok. Paramın hesabını hiç yapamam hep annem ilgilenir (gülüyor). Sonra kursa gittim. Kursta tanıştığım bir hocam "Sen konservatuvarı denesene" dedi. Müjdat Gezen'e gittim, yetenek sınavına girdim, oldu. Şanslıydım, çünkü iyi değildim. Tamamen şans. Niye aldılar hala bilmiyorum (gülüyor).

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Kuruluş Osman’ın Ülgen Hatun’u Begüm Çağla Taşkın o sahneyi anlattı: Hipoterminin eşiğine geldim!

O KADAR UTANÇ VERİCİYDİ Kİ…

-O ışığı görmüşler ki almışlar…

Ya herhalde öyle diyorum çünkü gerçekten çok kötüydüm. Doğaçlamam hala şahane değildir. Sınavın bir iki bölümü gece uykuya dalacakken aklıma geliyor… O kadar utanç vericiydi ki! Çok kötüydüm yani sınavda. Ama oldu bir şekilde çok mutluyum çok şanslıyım yani.

ÜLGEN HATUN BANA İLAÇ GİBİ GELDİ

-Şimdilerde de "Kuruluş Osman" dizisinde boy gösteriyorsun. Dahil olma sürecin nasıl gelişti, ilk teklif geldiğinde ne düşündün?

O sırada küçük bir depresyon eşiğindeydim. "Çok Güzel Hareketler Bunlar" programından ayrıldıktan sonra "1 sene olmayabilir Begüm takma kafana" demiştim kendime. Çünkü çok yorulmuştum. Daha 20'li yaşlarımda olsam o kadar yorulmayabilirdim ama zaten ben 30 üstündeydim ordayken de. O yüzden de o dinlenmeyi göz almıştım ama o kadar yoğun bir tempodan çıkıp bir sene hiçbir şey olmayınca ve Çeşme gibi bir yerde gayet güzel bir hayatım olmasına rağmen bana bir korku geldi. Tam o sırada geldi rol, ilaç gibi geldi. Tek hissettiğim heyecandı. İyi oyuncular var, çok büyük bir proje, iyi bir şey yapıyorlar ki ben 4. sezonda girmişim yani. O yüzden ben heyecan duydum açıkçası. Dolayısıyla o anlamda bir sıkıntı yaşamadım. Aynı şekilde Yıldız (Çağrı Atiksoy) ile Özge (Törer) de hemen geldiler. Zaten hepsiyle çok iyi olduk.

Kuruluş Osman’ın Ülgen Hatun’u Begüm Çağla Taşkın o sahneyi anlattı: Hipoterminin eşiğine geldim!

BURAK ÖZÇİVİT HUSUSİ OLARAK "HOŞGELDİN" DEDİ

-Bir projeye sonradan dahil olmak nasıl bir duygu, daha mı zor? Nasıl karşıladı seni ekip?

Zor olabilirdi ama insanlar o kadar tatlıydı ki… Dışarda bana sürekli "Burak Özçivit nasıl biri ya, kibirli mi?" diye soruyorlar. Ben kimseyi rahatsız etmeyeyim diye gitmedim, ayağa gitmek olarak görmüyorum ama adam hususi geldi "Hayırlı olsun kardeşim" diye. Başrolleri dışarıdan insanların çok farklı düşündüğü bir adam bile böyle, herkes de öyle.

Kuruluş Osman’ın Ülgen Hatun’u Begüm Çağla Taşkın o sahneyi anlattı: Hipoterminin eşiğine geldim!

-Gerek kostümleriyle gerek dönem ağzıyla konuşmayı gerektiren, emek isteyen bir dönem işinde rol alıyorsun. Hiç zorlandığın oldu mu? Var mı unutamadığın bir sahne?

Bir kere Nihat ağabeyler ile (Altınkaya) ormandaydık. Bir savaşın ortasına düşüyorum birden. Orman kaç dereceydi bilmiyorum ama ben hipotermi eşiğindeydim. Orada çok zorlandım çünkü atlarla dörtnala şuradan şuraya geleceksin dediler. O yüzden panikatak zaten. Çünkü zemin düzgün değil, atlar birbirlerine vuruyorlar, dişlemeye çalışıyorlar, asla durmuyorlar yerlerinde. Zaten hava buz, ben de aşırı kansız olduğum için 10 kat fazla üşüyor olabilirim bazı insanlara göre. O gün çok zordu.

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