Kuruluş Osman’ın Ülgen Hatun’u Begüm Çağla Taşkın o sahneyi anlattı: Hipoterminin eşiğine geldim!

O KADAR UTANÇ VERİCİYDİ Kİ…

-O ışığı görmüşler ki almışlar…

Ya herhalde öyle diyorum çünkü gerçekten çok kötüydüm. Doğaçlamam hala şahane değildir. Sınavın bir iki bölümü gece uykuya dalacakken aklıma geliyor… O kadar utanç vericiydi ki! Çok kötüydüm yani sınavda. Ama oldu bir şekilde çok mutluyum çok şanslıyım yani.

ÜLGEN HATUN BANA İLAÇ GİBİ GELDİ

-Şimdilerde de "Kuruluş Osman" dizisinde boy gösteriyorsun. Dahil olma sürecin nasıl gelişti, ilk teklif geldiğinde ne düşündün?

O sırada küçük bir depresyon eşiğindeydim. "Çok Güzel Hareketler Bunlar" programından ayrıldıktan sonra "1 sene olmayabilir Begüm takma kafana" demiştim kendime. Çünkü çok yorulmuştum. Daha 20'li yaşlarımda olsam o kadar yorulmayabilirdim ama zaten ben 30 üstündeydim ordayken de. O yüzden de o dinlenmeyi göz almıştım ama o kadar yoğun bir tempodan çıkıp bir sene hiçbir şey olmayınca ve Çeşme gibi bir yerde gayet güzel bir hayatım olmasına rağmen bana bir korku geldi. Tam o sırada geldi rol, ilaç gibi geldi. Tek hissettiğim heyecandı. İyi oyuncular var, çok büyük bir proje, iyi bir şey yapıyorlar ki ben 4. sezonda girmişim yani. O yüzden ben heyecan duydum açıkçası. Dolayısıyla o anlamda bir sıkıntı yaşamadım. Aynı şekilde Yıldız (Çağrı Atiksoy) ile Özge (Törer) de hemen geldiler. Zaten hepsiyle çok iyi olduk.