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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın ünlü oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy’dan ilk kez karnı burnunda poz! İşte Yıldız çağrı Atiksoy’un o pozu!
Giriş Tarihi: 17.01.2024 18:56 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 18:56

Kuruluş Osman’ın ünlü oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy’dan ilk kez karnı burnunda poz! İşte Yıldız çağrı Atiksoy’un o pozu!

Kuruluş Osman'ın ünlü oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy, yakışıklı oyuncu Berk Oktay'la 2022 yılında dünyaevine girdi. Mutlu birliktelikleri olan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'dan sevindiren haber geçtiğimiz günlerde geldi. Ünlü çift, bebeklerinin cinsiyetini sosyal medyadan duyurdu. Bugün ise Yıldız Çağrı Atiksoy, karnı burnunda ilk kez poz verdi. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy'un o pozları!

Kuruluş Osman’ın ünlü oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy’dan ilk kez karnı burnunda poz! İşte Yıldız çağrı Atiksoy’un o pozu!

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, 10 Eylül 2022'de Polonezköy'de düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi. Ünlü çift, bir gün öncesinde de evlerinin bahçesinde nikâh masasına oturdu.

Kuruluş Osman’ın ünlü oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy’dan ilk kez karnı burnunda poz! İşte Yıldız çağrı Atiksoy’un o pozu!

ÜNLÜ ÇİFT MÜJDEYİ VERDİ

Ünlü çiftten sevindiren haber geçtiğimiz günlerde geldi.

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Kuruluş Osman’ın ünlü oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy’dan ilk kez karnı burnunda poz! İşte Yıldız çağrı Atiksoy’un o pozu!

KIZLARI OLACAK!

Kuruluş Osman'ın ünlü oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy 3 aylık hamile! Ünlü çift kızları olacağını açıklayarak hayranlarını sevindirdi.

Kuruluş Osman’ın ünlü oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy’dan ilk kez karnı burnunda poz! İşte Yıldız çağrı Atiksoy’un o pozu!

KARNI BURNUNDA İLK POZ!

Bugün ise Yıldız Çağrı Atiksoy, karnı burnunda ilk kez poz verdi.

Kuruluş Osman’ın ünlü oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy’dan ilk kez karnı burnunda poz! İşte Yıldız çağrı Atiksoy’un o pozu!

"YOLU YARILADIK"

Atiksoy, paylaşımının altına, "Yolu yarıladık kızçem! Allah'ıma hamd olsun" ifadelerini kullandı.

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