Giriş Tarihi: 17.01.2024 18:56
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
18:56
Kuruluş Osman’ın ünlü oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy’dan ilk kez karnı burnunda poz! İşte Yıldız çağrı Atiksoy’un o pozu!
Kuruluş Osman'ın ünlü oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy, yakışıklı oyuncu Berk Oktay'la 2022 yılında dünyaevine girdi. Mutlu birliktelikleri olan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'dan sevindiren haber geçtiğimiz günlerde geldi. Ünlü çift, bebeklerinin cinsiyetini sosyal medyadan duyurdu. Bugün ise Yıldız Çağrı Atiksoy, karnı burnunda ilk kez poz verdi. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy'un o pozları!