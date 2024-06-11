Giriş Tarihi: 11.06.2024 06:30
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile belki de hemşehrisiniz! Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit bakın nereliymiş...
Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit, oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ve aile hayatı ile de her zaman övgülerin odağı olmayı başarıyor. Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit aynı zamanda çok ilgili bir baba. Set dışındaki tüm zamanını ailesine ayıran Burak Özçivit oğulları Karan ile Kerem ile de sık sık sosyal medyada boy gösteriyor. Özel hayatı markaj altında olan Burak Özçivit hakkında her şey hayranları tarafından merak konusu oluyor. Burak Özçivit hakkında merak edilenler arasında memleketi de geliyor. Bakın Burak Özçivit'in memleketi neresiymiş... Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden Burak Özçivit ile hemşehriniz olabilir! İşte Burak Özçivit'in memleketi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin memleketleri...