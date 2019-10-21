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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit memleketi ile şaşırttı

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit memleketi ile şaşırttı

Kuruluş Osman dizisinin başarılı oyuncusu Burak Özçivit hayranlarının yakından takip ettiği isimlerden. Atv ekranlarında başlayacak olan Kuruluş Osman dizisi için geri sayım sürüyor. 'Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? sorusu araştırılırken eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan ile gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Burak Özçivit'in özel hayatına dair bilinmeyenler de merak ediyor. İşte Burak Özçivit başta olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri...