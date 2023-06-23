Giriş Tarihi: 23.06.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 11:48

Küs eltiler buzları eritti! Alişan’ın eşi Buse Varol ile Merve Tektaş'tan aylar sonra yan yana pozlar!

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 2021 yılında koronavirüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından kardeşinin ailesiyle yakından ilgilenen Alişan'ın, eşi Buse Varol ile arası açıldı. Hatta öyle ki, eltiler Buse Tektaş ile Merve Tektaş birbirlerini sosyal medyada sildi. Uzun süredir küslükleri devam eden eltiler, geçtiğimiz haftalarda ise sürpriz bir şekilde buzları eritti. Buse Varol'un kardeşinin düğününde bir araya gelen eltiler Buse Tektaş ile Merve Tektaş, yan yana böyle poz verdi...