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Haberler Galeri Küs eltiler buzları eritti! Alişan’ın eşi Buse Varol ile Merve Tektaş'tan aylar sonra yan yana pozlar!
Giriş Tarihi: 23.06.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 11:48

Küs eltiler buzları eritti! Alişan’ın eşi Buse Varol ile Merve Tektaş'tan aylar sonra yan yana pozlar!

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 2021 yılında koronavirüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından kardeşinin ailesiyle yakından ilgilenen Alişan'ın, eşi Buse Varol ile arası açıldı. Hatta öyle ki, eltiler Buse Tektaş ile Merve Tektaş birbirlerini sosyal medyada sildi. Uzun süredir küslükleri devam eden eltiler, geçtiğimiz haftalarda ise sürpriz bir şekilde buzları eritti. Buse Varol'un kardeşinin düğününde bir araya gelen eltiler Buse Tektaş ile Merve Tektaş, yan yana böyle poz verdi...

Küs eltiler buzları eritti! Alişan’ın eşi Buse Varol ile Merve Tektaş’tan aylar sonra yan yana pozlar!

2021 yılında koronavirüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, sevenlerini yasa boğmuştu. Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından kardeşinin ailesiyle yakından ilgilenen Alişan'ın, eşi Buse Varol ile arası açılmıştı.

Küs eltiler buzları eritti! Alişan’ın eşi Buse Varol ile Merve Tektaş’tan aylar sonra yan yana pozlar!

Buse Varol'a tepki gösteren Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, birbirlerini silmişti.

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Küs eltiler buzları eritti! Alişan’ın eşi Buse Varol ile Merve Tektaş’tan aylar sonra yan yana pozlar!

Uzun süren küskünlüğün ardından Buse Varol ve Merve Tektaş, okul töreninde bir araya gelmiş ve buzları eritmişti.

Küs eltiler buzları eritti! Alişan’ın eşi Buse Varol ile Merve Tektaş’tan aylar sonra yan yana pozlar!

Katıldığı bir programda eşi ve yengesinin barıştığını söylerken duygusal anlar yaşayan Alişan, "Seçmen kağıdı kalmıştı, çay demle geliyoruz dedim böylece çok şükür barıştılar. Bu duruma en çok sevinen Selçuk oldu" demişti.

Küs eltiler buzları eritti! Alişan’ın eşi Buse Varol ile Merve Tektaş’tan aylar sonra yan yana pozlar!

Aylar sonra barışan eltiler, son olarak Buse Varol'un kardeşi Kaan Varol'un düğünde birlikte poz verdi.

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