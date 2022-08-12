Giriş Tarihi: 12.08.2022 10:03
Güncelleme Tarihi: 12.08.2022
10:04
Kuş Uçuşu’nun yıldızı İrem Sak ile 11 yaş küçük sevgilisi Furkan Korkmaz baş başa böyle görüntülendi! Aşk sorusuna dikkat çeken yanıt!
Son olarak dijital platformda yayınlanan 'Kuş Uçuşu' dizisiyle büyük bir çıkış yapan İrem Sak, Çeşme'de objektiflere yakalandı. 35 yaşındaki İrem Sak, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşadığını önce inkar etmişti. Güzel oyuncu aylar sonra Furkan Korkmaz'la sevgili olduklarını itiraf etmişti. İrem Sak ile sevgilisi Furkan Korkmaz'ın aşk açıklaması magazin gündemine bomba gibi düştü. İrem Sak ile Furkan Korkmaz, Etiler'de objektiflere takıldı. İşte İrem Sak ile Furkan Korkmaz…