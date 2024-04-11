Giriş Tarihi: 11.04.2024 06:37
Kutman soyadı oradan geliyor... 74 yaşındaki Perran Kutman'ın ilk eşi meğer Yeşilçam'ın ünlü ismiymiş!
74 yaşındaki Perran Kutman'ın ilk eşinin de çok ünlü olduğunu biliyor muydunuz? Perran Kutman'ın genç yaşta kaybettiği eşi meğer Yeşilçam'ın yıldız ismiymiş. Hayat Bilgisi, Üzgünüm Leyla, Bir Kadın Bir Erkek, Şehnaz Tango, Kızlar Yurdu, Perihan Abla, Gırgıriyede Cümbüş Var, Görgüsüzler, Gırgıriyede Şenlik Var, Gırgıriye, Evlidir Ne Yapsa Yeridir, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Saffet Beni Affet, Mavi Boncuk, Zühtü, Köyden İndim Şehire gibi birçok sayısız projede yer aldı usta oyuncu Perran Kutman... 1980 yılından bu yana müzisyen Koral Sarıtaş ile evli olan Perran Kutman'ın onu tanıdığımız soyadı ise ilk eşinden geliyor. İşte ilk kez duyanların çok şaşırdığı Perran Kutman'ın ilk eşi...