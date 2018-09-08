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'nın hayatı şoke etti

Giriş Tarihi: 08.09.2018 11:41 Güncelleme Tarihi: 08.09.2018 11:55
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'nın hayatı şoke etti
Lady Gaga'nın hayatı şoke etti

'GAGA' İSMİNİ QUEEN GRUBUNA BORÇLU

2000'li yılların ortasında gerçek ismiyle, yani Stefani Joanne Angelina Germanotta olarak sahneye çıkıyordu.

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'nın hayatı şoke etti
Lady Gaga'nın hayatı şoke etti

Baktı ki bu isim çok uzun, Stefani Germanotta Band (SGBand) adlı bir grup kurdu.

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'nın hayatı şoke etti
Lady Gaga'nın hayatı şoke etti

Konuyla ilgili şunları söylemişti: "Queen grubunun şarkısı 'Radio Ga Ga'yı dinledikten sonra ismini beğendiğime karar verdim.

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'nın hayatı şoke etti
Lady Gaga'nın hayatı şoke etti

Arkadaşlarım bana Gaga demeye başladı. Bence bu isim beni tam olarak yansıtabiliyor."

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'nın hayatı şoke etti
Lady Gaga'nın hayatı şoke etti

DİZİLERDE OYNADI

, kendini müziğe adamak için New York Üniversitesi'nin ilk yılında okulu bıraktı.

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'nın hayatı şoke etti
Lady Gaga'nın hayatı şoke etti

Oyunculuğa da meraklıydı. 15 yaşındayken The Sopranos dizisinde minicik de olsa rol aldı.

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'nın hayatı şoke etti
Lady Gaga'nın hayatı şoke etti

The Hills dizisinde de onu gördük.

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