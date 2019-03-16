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bakın şimdi ne halde! Yeşilçam’ın kötü kadınıydı

Biz onu filmlerden hatırlasak da aslında Türkiye'nin ilk milli mankeni. Lale Belkıs, oyuncu olmayı hiç istememiş. Gelen film ve oyunculuk tekliflerine de hep 'hayır' dedi Lale Belkıs. Sonunda tiyatrocu Lale Oraloğlu'nun ısrarlarına karşı koyamadı ve 1960'da Pangaltı Tiyatrosu'nda sahnelenen 'Evlilik Dolabı' oyununda İsveçli kadını oynamayı kabul etti. Lale Belkıs, Yeşilçam'ın kötü kadınıydı. İşte Yeşilçam'ın kötü kadını Lale Belkıs'ın son hali…

Giriş Tarihi: 16.03.2019 12:17 Güncelleme Tarihi: 16.03.2019 12:30
Lale Belkıs bakın şimdi ne halde! Yeşilçam’ın kötü kadınıydı

Kimileri zamanı durdurmak kimileri görsel haz ve tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor. Gayelerinin daha güzel ve alımlı olmak olduğu aşikar hatta bunu çoğu da başarıyor. Bazıları ise estetik yaptırmamasına rağmen yıllar onları fiziksel olarak değiştiriyor. Kimi ise sadece değişiklik olarak imaj yeniliyor. İşte ünlü isimlerin değişimleri...

FOTOĞRAFLAR: SABAH ARŞİV - INSTAGRAM - TWITTER

Lale Belkıs bakın şimdi ne halde! Yeşilçam’ın kötü kadınıydı

FAHRİYE EVCEN

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Lale Belkıs bakın şimdi ne halde! Yeşilçam’ın kötü kadınıydı

FAHRİYE EVCEN

Lale Belkıs bakın şimdi ne halde! Yeşilçam’ın kötü kadınıydı

FAHRİYE EVCEN

Lale Belkıs bakın şimdi ne halde! Yeşilçam’ın kötü kadınıydı

FAHRİYE EVCEN

Lale Belkıs bakın şimdi ne halde! Yeşilçam’ın kötü kadınıydı

EMINA JAHOVIC

Lale Belkıs bakın şimdi ne halde! Yeşilçam’ın kötü kadınıydı

EMINA JAHOVIC

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