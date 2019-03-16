Lale Belkıs bakın şimdi ne halde! Yeşilçam’ın kötü kadınıydı
Lale Belkıs bakın şimdi ne halde! Yeşilçam’ın kötü kadınıydı
Biz onu filmlerden hatırlasak da aslında Lale Belkıs Türkiye'nin ilk milli mankeni. Lale Belkıs, oyuncu olmayı hiç istememiş. Gelen film ve oyunculuk tekliflerine de hep 'hayır' dedi Lale Belkıs. Sonunda tiyatrocu Lale Oraloğlu'nun ısrarlarına karşı koyamadı ve 1960'da Pangaltı Tiyatrosu'nda sahnelenen 'Evlilik Dolabı' oyununda İsveçli kadını oynamayı kabul etti. Lale Belkıs, Yeşilçam'ın kötü kadınıydı. İşte Yeşilçam'ın kötü kadını Lale Belkıs'ın son hali…
Giriş Tarihi: 16.03.2019
12:17
Güncelleme Tarihi: 16.03.2019
12:30