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Haberler Galeri Leonardo Di Caprio'nun sevgilisi Vittoria Ceretti ilk kez ilişkisi hakkında konuştu! "İnsanların sizi etiketlemesi yüzünden..."
Giriş Tarihi: 26.03.2025 06:57 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 06:59

Leonardo Di Caprio'nun sevgilisi Vittoria Ceretti ilk kez ilişkisi hakkında konuştu! "İnsanların sizi etiketlemesi yüzünden..."

Leonardo Di Caprio'nun 26 yaşındaki model sevgilisi Vittoria Ceretti ilk kez ilişkisi hakkında konuştu.

Leonardo Di Caprio’nun sevgilisi Vittoria Ceretti ilk kez ilişkisi hakkında konuştu! İnsanların sizi etiketlemesi yüzünden...

Leonardo Di Caprio ile uzun süredir aşk yaşayan İtalyan model Vittoria Ceretti ilk kez ilişkisi hakkında konuştu. 26 yaşındaki model, şu sözleri kullandı:

Leonardo Di Caprio’nun sevgilisi Vittoria Ceretti ilk kez ilişkisi hakkında konuştu! İnsanların sizi etiketlemesi yüzünden...

"Senden daha büyük takipçi kitlesi olan biriyle ilişki kurduğunuzda birinin 'kız arkadaşı' olursunuz.

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Leonardo Di Caprio’nun sevgilisi Vittoria Ceretti ilk kez ilişkisi hakkında konuştu! İnsanların sizi etiketlemesi yüzünden...

Ve bu son derece sinir bozucu olabilir. İnsanlar senin hakkında 'onun kız arkadaşı', 'onun eski sevgilisi' diye konuşmaya başlıyor. İnsanların sizi etiketlemesi yüzünden, istediğiniz kişiyi sevemeyecek olmanız hoş değil" açıklamasında bulundu.

Leonardo Di Caprio’nun sevgilisi Vittoria Ceretti ilk kez ilişkisi hakkında konuştu! İnsanların sizi etiketlemesi yüzünden...

Tüm dünyada kadınlar tarafından büyük ilgi gören aktörle ilişkisinin zorlukları hakkında konuşan model "Eğer birbirinizi seviyorsanız, endişelenmek için bir neden yok. Aşk, sizi korur ve güven verir" dedi.

Leonardo Di Caprio’nun sevgilisi Vittoria Ceretti ilk kez ilişkisi hakkında konuştu! İnsanların sizi etiketlemesi yüzünden...

Ceretti, Caprio'nun oynadığı Titanik filminden de övgüyle bahsetti: