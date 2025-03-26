Leonardo Di Caprio'nun sevgilisi Vittoria Ceretti ilk kez ilişkisi hakkında konuştu! "İnsanların sizi etiketlemesi yüzünden..."

Ve bu son derece sinir bozucu olabilir. İnsanlar senin hakkında 'onun kız arkadaşı', 'onun eski sevgilisi' diye konuşmaya başlıyor. İnsanların sizi etiketlemesi yüzünden, istediğiniz kişiyi sevemeyecek olmanız hoş değil" açıklamasında bulundu.