Leyla Alaton oğlu Efe Eros Günyeli’yi "Bu bir itibar terörüdür” sözleriyle savundu! Tehdit belgesi asılsız...

Yönetim Kurulu Başkanı ve sahibi olduğum Alvimedica şirketine zarar vermeye çalıştığı için bu yıl başında, yüksek tazminat ile işten atılan Ebru Ünlü; asılsız ve haksız ithamlarla hem kamuoyunu hem de adli makamları meşgul etti. Bu konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldım...

Oğlum Efe Eros Günyeli'nin, bu kişiyle herhangi bir ilişkisi veya iletişimi yok. İddia edilen yazışmalar, tehdit konusu, tüm belgeler gerçek dışı ve asılsız. Ebru Ünlü'nün bu karalama kampanyası niteliğindeki iddialarının sebebi, halen devam etmekte olan bir dava sürecini negatif yönde etkilemeye yönelik.