Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Leyla Alaton oğlu Efe Eros Günyeli’yi "Bu bir itibar terörüdür” sözleriyle savundu! Tehdit belgesi asılsız...
Giriş Tarihi: 21.09.2024 07:45 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 07:47

Leyla Alaton oğlu Efe Eros Günyeli’yi "Bu bir itibar terörüdür” sözleriyle savundu! Tehdit belgesi asılsız...

Ünlü işkadını Leyla Alaton'un oğlu Efe Eros Günyeli'nin Ebru Ünlü'yü ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle mahkemeden tedbir kararı aldığı haberini GÜNAYDIN manşete taşımıştı. Ses getiren haberin ardından Leyla Alaton, özel açıklamalar yaptı: "Ebru Ünlü, şirketime yönelik organize şekilde suç teşkil eden eylemler icra ettiği için soruşturma dosyasında şüpheli sıfatı ile yer alıyor. Türkiye sınırlarına girer girmez yakalanmasına ilişkin mahkeme kararı bulunuyor. Iddia edilen yazışmalar, tehdit konusu ve belgeler gerçek dışıdır. Bu bir itibar terörüdür."

MERVE YURTYAPAN
Leyla Alaton oğlu Efe Eros Günyeli’yi Bu bir itibar terörüdür sözleriyle savundu! Tehdit belgesi asılsız...

Leyla Alaton, Ebru Ünlü'nün oğlu Efe Eros Günyeli tarafından ölümle tehdit edildiği iddiası hakkında konuştu. Alaton, "Ebru Ünlü şirketime zarar verdiği için işten atıldı. Hakkında yakalama kararı var. Kendisinin iddiaları karalama kampanyasından ibaret ve gerçek dışıdır" dedi

Leyla Alaton oğlu Efe Eros Günyeli’yi Bu bir itibar terörüdür sözleriyle savundu! Tehdit belgesi asılsız...

Ünlü işkadını Leyla Alaton'un basketbolcu oğlu Efe Eros Günyeli'nin, Ebru Ünlü adlı kadını ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında tedbir kararı çıkarıldığı haberimiz çok ses getirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Leyla Alaton oğlu Efe Eros Günyeli’yi Bu bir itibar terörüdür sözleriyle savundu! Tehdit belgesi asılsız...

Alaton, oğlunun, "Alaton Ailesi hayatınızı sonlandırmak için gerekli yerlere talimat vermiştir" anlamına gelen İngilizce e-mailler atarak Ünlü'yü tehdit ettiği iddiası ve oğlunun, Ebru Ünlü'ye yaklaşmaması ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi yönündeki karar hakkında GÜNAYDIN'a konuştu. İşte Leyla Alaton'un açıklaması:

Leyla Alaton oğlu Efe Eros Günyeli’yi Bu bir itibar terörüdür sözleriyle savundu! Tehdit belgesi asılsız...

Yönetim Kurulu Başkanı ve sahibi olduğum Alvimedica şirketine zarar vermeye çalıştığı için bu yıl başında, yüksek tazminat ile işten atılan Ebru Ünlü; asılsız ve haksız ithamlarla hem kamuoyunu hem de adli makamları meşgul etti. Bu konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldım...

Oğlum Efe Eros Günyeli'nin, bu kişiyle herhangi bir ilişkisi veya iletişimi yok. İddia edilen yazışmalar, tehdit konusu, tüm belgeler gerçek dışı ve asılsız. Ebru Ünlü'nün bu karalama kampanyası niteliğindeki iddialarının sebebi, halen devam etmekte olan bir dava sürecini negatif yönde etkilemeye yönelik.

Leyla Alaton oğlu Efe Eros Günyeli’yi Bu bir itibar terörüdür sözleriyle savundu! Tehdit belgesi asılsız...

Eros Günyeli'nin kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia eden Ebru Ünlü, şahsıma ait şirketlere yönelik organize şekilde suç teşkil eden eylemler icra etmesi nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Bürosunun yürüttüğü, gizlilik kararı olan, soruşturma dosyasında şüpheli sıfatı ile yer alıyor. Dosyada tutuklu şüpheliler bulunmakla birlikte, tehdit iftirasında bulunan Ünlü hakkında da Türkiye sınırlarına girer girmez yakalanmasına ilişkin mahkeme kararı bulunuyor.

Soruşturma dosyası şahsımın şikayet dilekçesi sunması neticesinde 29 Mayıs'ta açıldı ve aynı gün şüphelilerin tamamının ifadesinin alınması için İstanbul Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından işlemler yapıldı, ifadesi alınan şüphelilerden bir kısmı derhal tutuklandı. Ebru Ünlü'nün İtalya'da yaşıyor olması nedeniyle ifadesi alınamadı ancak 1 Temmuz tarihli mahkeme kararı ile hakkında yakalama kararı düzenlendi. Bu kişi Türkiye'ye girdiği anda bahse konu soruşturma dosyası kapsamında yakalanacak.

SON DAKİKA