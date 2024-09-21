Giriş Tarihi: 21.09.2024 07:45
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024
07:47
Leyla Alaton oğlu Efe Eros Günyeli’yi "Bu bir itibar terörüdür” sözleriyle savundu! Tehdit belgesi asılsız...
Ünlü işkadını Leyla Alaton'un oğlu Efe Eros Günyeli'nin Ebru Ünlü'yü ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle mahkemeden tedbir kararı aldığı haberini GÜNAYDIN manşete taşımıştı. Ses getiren haberin ardından Leyla Alaton, özel açıklamalar yaptı: "Ebru Ünlü, şirketime yönelik organize şekilde suç teşkil eden eylemler icra ettiği için soruşturma dosyasında şüpheli sıfatı ile yer alıyor. Türkiye sınırlarına girer girmez yakalanmasına ilişkin mahkeme kararı bulunuyor. Iddia edilen yazışmalar, tehdit konusu ve belgeler gerçek dışıdır. Bu bir itibar terörüdür."