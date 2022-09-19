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Haberler Galeri Leyla ile Ela yan yana! Seda Bakan’ın kızları ‘Maşallah’ dedirtti!
Giriş Tarihi: 19.09.2022 13:33 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022 13:34

Leyla ile Ela yan yana! Seda Bakan’ın kızları ‘Maşallah’ dedirtti!

Seda Bakan geçtiğimiz günlerde ikinci kızını kucağına almıştı. Son zamanlarda 'Ela' adını verdiği bebeğiyle ilgilenen 36 yaşındaki güzel oyuncu, kızlarının fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Leyla ile Ela yan yana! Seda Bakan’ın kızları ‘Maşallah’ dedirtti!

İkinci kez anne olmanın mutluluğu yaşayan 36 yaşındaki oyuncu, doğum yaptığı hastaneden taburcu olmuştu. Eşi ve kızlarıyla birlikte hastaneden çıkış yapan Bakan'ın mutluluğu gözlerinden okunmuştu.

Leyla ile Ela yan yana! Seda Bakan’ın kızları ‘Maşallah’ dedirtti!

Basın mensuplarıyla konuşarak kızı Ela'nın sağlık durumunun iyi olduğunu ve güzel bir doğum süreci geçirdiğini ifade eden Seda Bakan, "Ailemiz kızlar kampı gibi oldu.

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Leyla ile Ela yan yana! Seda Bakan’ın kızları ‘Maşallah’ dedirtti!

Ali'de bir tane daha kızı olsun çok istiyordu, onun dilediği oldu. Bizim ailede sadece kız var biliyorsunuz. Erkek için artık damatları seveceğiz" diyerek gülümsemişti.

Leyla ile Ela yan yana! Seda Bakan’ın kızları ‘Maşallah’ dedirtti!

Doğum haberini ilk Hadise'nin duyurması hakkında da konuşan Seda Bakan, "Canım Hadise'ciğim ilk anne olduğumda da ilk ziyaret edenlerdendi. Burada da ilk arayan oldu. Onu çok seviyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Leyla ile Ela yan yana! Seda Bakan’ın kızları ‘Maşallah’ dedirtti!

Şimdilerde kızları Leyla ve Ela ile ilgilenen Seda Bakan'dan yeni bir paylaşım geldi. Leyla'nın minik kardeşi Ela'nın başında durduğu anı fotoğraflayan Bakan, bu kareyi takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncunun, Instagram hesabının hikayeler kısmından yayınladığı fotoğraf büyük ilgi gördü.

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