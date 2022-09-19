Leyla ile Ela yan yana! Seda Bakan’ın kızları ‘Maşallah’ dedirtti!

İkinci kez anne olmanın mutluluğu yaşayan 36 yaşındaki oyuncu, doğum yaptığı hastaneden taburcu olmuştu. Eşi ve kızlarıyla birlikte hastaneden çıkış yapan Bakan'ın mutluluğu gözlerinden okunmuştu. Basın mensuplarıyla konuşarak kızı Ela'nın sağlık durumunun iyi olduğunu ve güzel bir doğum süreci geçirdiğini ifade eden Seda Bakan, 'Ailemiz kızlar kampı gibi oldu. Ali'de bir tane daha kızı olsun çok istiyordu, onun dilediği oldu. Bizim ailede sadece kız var biliyorsunuz. Erkek için artık damatları seveceğiz' diyerek gülümsemişti. Doğum haberini ilk Hadise'nin duyurması hakkında da konuşan Seda Bakan, 'Canım Hadise'ciğim ilk anne olduğumda da ilk ziyaret edenlerdendi. Burada da ilk arayan oldu. Onu çok seviyoruz' ifadelerini kullanmıştı. Şimdilerde kızları Leyla ve Ela ile ilgilenen Seda Bakan'dan yeni bir paylaşım geldi. Leyla'nın minik kardeşi Ela'nın başında durduğu anı fotoğraflayan Bakan, bu kareyi takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncunun, Instagram hesabının hikayeler kısmından yayınladığı fotoğraf büyük ilgi gördü. 1997 yılında Türkiye güzeli seçilen ünlü manken Nefise Karatay'ın kızı Maya büyüdü. Maya'nın güzelliğini görenler ''annesine çekmiş'' demekten kendini alamıyor. Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getirmişti. Kızı Maya'nın doğumundan sonra tüm ilgisini ailesine yönelten Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda 7 yaşına basan Nefise Karatay'ın kızı Maya'yı görenler hayran kalıyor. Nefise Karatay katıldığı bir etkinlikte kız çocukları ile etkileşimin çok farklı olduğuna değindi, Maya'nın dışa dönük bir çocuk olduğunu anlatan oyuncu, 1. sınıfa başladığını ve bu kadar kısa sürede büyümesine şaşırdığını söyledi. Güzelliğini annesinden alan Maya'ya reklam teklifleri yağdığı da biliniyor. İşte annesinin tahtına aday gösterilen Nefise Karatay'ın kızı Maya... Biraz geç anne olduğunu dile getiren Nefise Karatay, kızı Maya'nın büyüdükçe giyim konusunda kendisine fikirler verdiğini de söylemişti. Birbirlerinden etkilendiğini anlatan oyuncu, 'Çocuk ile birlikte hayatı yeniden yaşıyorsunuz. Onu büyütürken siz de onunla birlikte büyüyorsunuz' diye konuşmuştu. 45 yaşında Nefise Karatay yazın verdiği bikinili pozları ile fit halini gözler önüne sermişti. Kızı ile tekne pozlarına beğeni ve yağmur yağmıştı. Nefise Karata mutlu aile pozlarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor. İŞTE NEFİSE KARATAY'IN KIZI MAYA'NIN SON HALİ! Bir döneme adını yazdıran güzel oyuncu Arzu Yanardağ 2006 yılında, reklamcı Ali Serter ile evlendi. Evlendiğinde 4.5 aylık hamile olan Yanardağ kızına Alara Maya adını verdi. Kızının doğumundan 3 ay sonra boşanma kararı aldı. 'Bana değil dergilerdeki Arzu Yanardağ'a aşık olmuş' dediği eşinden anlaşmalı olarak ayrıldı. Arzu Yanardağ'ın Ali Serter ile evliliğinden olan kızı Alara Maya Serter şimdilerde genç bir kız. İşte güzel oyuncu Arzu Yanardağ'ın kızı Alara Maya Serter ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları... Güzelliğini annesinden aldığı konuşulan Arzu Yanardağ'ın kızı Alara Maya Serter internette de oldukça merak ediliyor. Sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan anne kızın fotoğraflarına beğeni yağıyor. Alara Maya Serter güzelliğiyle annesinden rol çaldı! Ünlü oyuncu Arzu Yanardağ'ın kızı Alara Maya Serter annesinin boyuna yetişti... Ünlü oyuncu Arzu Yanardağ'ın kızı Alara Maya'nın annesine benzerliği dikkat çekti. İkilinin fotoğrafı kısa sürede büyük ilgi gördü. İşte Arzu Yanardağ'ın güzeller güzeli kızı... YENİ PROJESİNİN ÇEKİMLERİNE BAŞLADI! Türkan Hanım'ın Konağı'nda Rabia karakterini canlandıran Arzu Yanardağ, programın yayından kaldırılmasından sonra bir süredir ekranlarda gözükmüyordu. Ünlü oyuncu Arzu Yanardağ şimdilerde yeni projesinin heyecanını yaşıyor. Kendisinin yazdığı 'Öldüm Bittim' isimli sinema filminde başrolü Ayhan Taş ve Kutsal Kaynak ile paylaşıyor. Hazırlıkları tamamlanan filmin çekimleri Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı. Ayhan Rüzgar, Arzu Yanardağ ve Tarık Akın'ın senaristliğini üstlendiği filmin yönetmenliğini Ayhan Rüzgar yapıyor. Akdeniz yöresi insanının bütün samimiyet ve sıcaklığını yansıtan filmin çekimlerinin haziran başında tamamlanması öngörülüyor. 'Bir insan öleceği zamanı bilse ne yapar?' teması etrafında şekillenen filmin önümüzdeki yıl sinema sezonunda izleyicilerle buluşması bekleniyor. Arzu Yanardağ yeni projesiyle ilgili Instagram hesabı üzerinden sık sık yaptığı paylaşımlarla heyecanını hayranlarıyla paylaşıyor. Filmde Arzu Yanardağ, yolu köye düşen bir turist kadını canlandırıyor. ARZU YANARDAĞ KİMDİR? 31 Ağustos 1977 tarihinde, İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi hemşire Nejla Yanardağ, babası ise tiyatro oyuncusu Ferruh Yanardağ'dı. İlköğretimin Bakırköy İlkokulu'nda tamamlayan genç oyuncu,1993 yılında, Bakırköy Anadolu Kız Meslek Lisesi'nden mezun oldu. Küçük yaşlardan itibaren T.V.'de yayınlanan filmleri severek izleyen ve de oyuncu olmayı kafasını takmış olan Yanardağ, 1994 yılında, liseyi bitirdikten hemen sonra mankenlik ajanslarında çalışmaya başladı. Bir yıl sonra ise, Türkiye'nin sayılı modellik ajanslarından Başak Görsoy Mankenlik ve Fotomodellik Ajansına geçti. Ajans çalışmalarına devam ederken, 1997 yılında, Kanal D'de yayınlanan ve yönetmenliğini Kaya Ererez'in üstlendiği Unutabilsem adlı dizide başrol oyuncusu olarak televizyon kariyerine başladı. Bu dönemde tanıştığı Mustafa Altıoklar ile uzun bir ilişki yaşayan Yanardağ, Altıoklar'ın yönettiği Asansör adlı filmin başrolünde oynayarak sinemaya da adımını attı. 2000 yılında, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk dersleri almaya başlayan Arzu Yanardağ, Hayat Bağları adlı TV. dizisi ve Kızgın Damdaki Kediadlı tiyatro oyunlarında rol alarak aldığı dersleri değerlendirdi. 2003 yılında, Çeşme Antik Tiyatro'da sergilenen ve de büyük ilgi çeken Vajina Monologları adlı tiyatro oyununda rol aldı. Muhafazakar kesimden büyük tepki gören oyun, tiyatro seyirci ve eleştirmenlerince büyük beğeni topladı. ÖZEL HAYATI 2006 yılında, reklamcı Ali Sertel ile evlendi. Evlendiğinde 4.5 aylık hamile olan Yanardağ kızına Alara Maya adını verdi. Kızının doğumundan 3 ay sonra boşanma kararı aldı. 'Bana değil dergilerdeki Arzu Yanardağ'a aşık olmuş' dediği eşinden anlaşmalı olarak ayrıldı. 2007 yılında, rol aldığı sinema filmi olan Umut Adası'nda rol alan Yanardağ, bir yıl sonra, 2008 yılının Temmuz ayında sevgilisi Serhat Türkan ile evlendi ve Türkan soyadını da alarak Arzu Yanardağ Türkan olarak anılmaya başlandı. Ancak 2010 yılında boşanma davası açıp 18 Mart 2011 tarihinde eşinden boşandı. Kızı Alara Maya'nın hayatına anlam kattığını her zaman dile getiren tecrübeli oyuncu, Bu Sen Değilsin adlı tiyatro oyununda rol aldı ve de yönetmen koltuğuna oturmak için eğitimine devam etti. 2006 yılında 'Dün Gece Bir Rüya Gördüm' adlı sinema filminde Emre Kınay, Pelin Batu ve Fikret Hakan'la birlikte başrolde oynadı.2015 yılında 'Olur İnşallah' adlı sinema filminde Çetin Altay, Müfit Kayacan veMesut Yar ile başrolde oynadı. FİLMLERİ VE DİZİLERİ : 2015 - Olur İnşallah (Sinema Filmi) 2015 - Küçük Gelin 3. Sezon (Bahar) (TV Dizisi) 2014 - Uykusuz Rüya (Sinema Filmi) 2014 - Gölgedekiler (Banu) (TV Dizisi) 2014 - Delisin! Delisin! (Aslı) (Sinema Filmi) 2014 - Galip Derviş 3. Sezon (TV Dizisi) 2013 - Koğuş Akademisi (Kamuran) (Sinema Filmi) 2011 - Kolpaçino: Bomba (Sale) (Sinema Filmi) 2009 - Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Alemi (Canan) (Sinema Filmi) 2008 - Zülfikar (Gülce) (TV Dizisi) 2008 - Rüzgar (Özlem) (TV Dizisi) 2007 - Hakkını Helal Et (Perihan) (TV Dizisi) 2007 - Gurbet Yolcuları (Filiz) (TV Dizisi) 2006 - Umut Adası (Vildan) (Sinema Filmi) 2006 - Karanlıkta Makyaj (Seslendirme ) (Sinema Filmi) 2005 - Düşler ve Gerçekler (Pınar) (TV Dizisi) 2005 - Cumbadan Rumbaya (Cemile) (TV Dizisi) 2005 - Bir Salkım Üzüm (Lale) (TV Filmi) 2005 - Beşinci Boyut (Bahar) (TV Dizisi) 2004 - Tatil Aşkları (Hülya) (TV Dizisi) 2004 - Hoşgeldin Hayat (Zuhal) (Sinema Filmi) 2001 - Aşkına Eşkıya (Yıldız) (TV Dizisi) 2000 - Ozanlar Yaylası (Sinema Filmi) 2000 - Oyun Bitti (Sinema Filmi) 2000 - Hayat Bağları (Nurgül) (TV Dizisi) 2000 - Dedelerimi Evlendirirken (Bülbül) (TV Filmi) 1999 - Asansör (Savcı) (Sinema Filmi) 1998 - Unutabilsem (Arzu) (TV Dizisi) 1991 - Aile Bağları ( ) (TV Dizisi) İŞTE ARZU YANARDAĞ'IN KIZI ALARA MAYA SERTER'İN SON HALİ! Oya Başar ve Levent Kırca'nın kızları Ayşe Kırca, büyüdü ve genç kız oldu. Anne ve babası gibi dizilerde oynamaya başlayan genç kız, güzelliğiyle beğeni topluyor. Tiyatro oyunculuğu da yapan Ayşe Kırca'nın 2 tane ağabeyi de bulunuyor. Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca sosyal medyada merak edilen isimlerden oldu. Atv'nin geçmiş dönemlerde yayınlanan sevilen dizisi Alemin Kralı'nda da izlediğimiz oyuncu Oya Başar'ın Levent Kırca ile evliliğinden olan kızı Ayşe Kırca'da anne ve babası gibi oyuncu oldu. Yurt dışında oyunculuk eğitimi alan Oya Başar'ın Kızı Ayşe Kırca ilk oyunculuk deneyimini de Hollywood'da yapmıştı. Ayşe Kırca 'Carrie Pilby' isimli filmde bir garsonu canlandırmıştı. Babası Levent Kırca vefat ettikten sonra ortalarda görünmeyen Ayşe Kırca büyümüş ve güzelleşmiş bir genç kız olarak dönüş yaptı. Şimdilerde bir tiyatro oyununda rol alan Ayşe Kırca güzelliği ile de dikkat çekiyor. Instagram hesabından oyunculukla ilgili fotoğraflar paylaşan Ayşe Kırca'nın son hali ise görenleri şaşırtıyor. Değişimi muhteşem olan Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca'nın eski halinden oldukça farklı görünmesi dikkatlerden kaçmıyor. AYŞE KIRCA KİMDİR? Üniversiteyi New York Film Academy Oyunculuk Bölümü'nde okuyan Ayşe Kırca, Hollywood yapımı 'Carrie Pilby' adlı 2016 yapımı filmde ilk kez kamera karşısına geçti. 2019 yılında Müjdat Gezen'in yazıp yönettiği 'Pera Müzikali'nde sahne alan Kırca, şimdi de 'Sol Yanım'da 'Yasemin' karakteriyle Serra'nın okuldaki en yakın arkadaşı olarak ilk kez TV izleyicisinin karşısına çıkıyor. OYA BAŞAR KİMDİR? Oya Başar, 22 Nisan 1956 İstanbul'da doğdu. Komedyen, sinema ve tiyatro oyunusu. Tiyatro sanatçısı Levent Kırca'nın eski eşi. Baba tarafı Selanikli, anne tarafı Kürttür. Yaklaşık 8 yaşında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'na giren Oya Başar, İstanbul'da eğitimini tamamladıktan sonra, çeşitli tiyatrolarda çalıştı. Devekuşu Kabare, İstanbul Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu gibi daha bir çok tiyatroda çalıştı. Televizyon dizileri yaptı. Ardından 'Levent Kırca - Oya Başar Tiyatrosu' kuruldu. 1988 yılında başlayan dünyanın en uzun soluklu programlarından olan 'Olacak o Kadar' TV dizisinde de oyuncu, yönetmen ve yapımcı olarak çalıştı. Son dönemde Şehir Tiyatrosu'na tekrar dönerek, müzikal oyun Yedi Kocalı Hürmüz oyununu oynadı. Oya Başar, 'Kadın ile Memur' oyununda BKM'de, 'Yedi Kocalı Hürmüz' oyununda 'İstanbul Şehir Tiyatrosu', 'Üç Baba Hasan', 'Seferi Ramazan Beyin Nafile Dünyası', 'Gereği Düşünüldü' oyununda 'Oya Başar Levent Kırca Tiyatrosu', 'Morfin'oyununda 'Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu', 'Haneler' oyununda 'Devekuşu Kabare' tiyatrosunda oynamıştır. Oya Başar, meme kanserine yakalandı tedaviler sonucunda iyileşti. Levent Kırca'dan boşandıktan uzun bir süre sonra '7 Kocalı Hürmüz' oyunundan tanıştığı ve hastalığı sürecinde hiç kendisini yalnız bırakmayan tiyatro sanatçısı Ali Karagöz'e aşık olduğunu söylüyor. 2011 de BKM'de 'Kadın ve Memur' oyununda yer almıştır. Oya Başar, 'Benim Annem Bir Melek' (2008), 'Sev Kardeşim' (2006), 'Kendini Bırak Gitsin' (2004), 'Ah Yaşamak Var Ya!' (2002), 'Son' (2001), 'Ölürsün Gülmekten' (2000), 'Sokak Şarkıcıları' (2000), 'Mavi Muammer' (1985), 'Gözüm Gibi Sevdim' (1982), 'Berduşlar' (1982) ve daha pek çok film ve dizide rol aldı. Halen tv ve tiyatro çalışmalarına aktif olarak devam etmektedir. 2014 yılı Kasım ayında Show TV'de yayınlanmaya başlayan, Türker İnanoğlu yapımcılığında Erler Filmin yaptığı 'Roman Havası' adlı dizide başrolü Oya Başar, Levent Ülgen, Cezmi Baskın, Petek Dinçöz, Erkan Şahin ve Günay Karacaoğlu paylaşmaktadır. Dizide ayrıca İlhan Daner, Lalizer Kemaloğlu, Boğaç Aksoy, Gökhan Şahin, Gülay Baltacı, Mehtap Ar, Hakan Dülger, Çiğdem Aygün, Galip Erdal, Goncagül Narlı ve Mesut İzgi gibi usta isimler yer alıyor. Evlilikleri : Tiyatro sanatçısı Oya Başar, çocukları Umut (d.1982) ve Ayşe Kırcayla birlikte Yeniköydeki yalısında yaşamını sürdürüyor Ünlü sanatçı Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, 2019 yılında ilk İngilizce şarkısını, 2020 yılında ise Jokeria isimli ilk Türkçe şarkısını piyasaya sundu. Rafet El Roman'ın olaylı bir şekilde boşandığı manken Tuğba Altıntop'tan olan kızları Su El Roman ve Şevval El Roman şimdilerde güzellikleriyle dikkat çeken iki genç kız. Son dönemin çok konuşulan isimleri arasında girmeyi başaran kız kardeşler Su El Roman ve Şevval El Roman değişimleri ile şaşırtıyor. Küçük denecek yaşta geçirdikleri estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüşen kız kardeşler Su El Roman ve Şevval El Roman'ın sosyal medyada da oldukça fazla takipçileri var. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Su El Roman'ın son paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Rafet El Roman'ın kızı olan Su El Roman, müzik piyasasına yeni giriş yapmış isimler arasında. Sedat Sarıkaya'ya verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu... Müzik kariyerinizden biraz bahseder misiniz? Son çalışmanızdan biraz bahsedebilir misiniz? En büyük hayaliniz nedir ve hayallerinizi gerçekleştirebildiniz mi? Müzikle tanışmanız nasıl oldu? Kariyerinizin dönüm noktası nedir? Siz albüm mü yoksa single mı çıkarmayı tercih edersiniz? Kendinize rakip olarak gördüğünüz bir sanatçı var mı? Sahne hayatınız için vazgeçmek zorunda olduğunuz şeyler oldu mu? Hiç maddi zorluk yaşadınız mı? Müzik kariyerinizi nasıl etkiledi? Bazı sanatçıların lüks tutkunu olduğunu biliyoruz. Sizin de var mı lüks tutkunuz? Şimdiye kadar en fazla yanlış anlaşıldığınız konu neydi? Evlilik sanat yapmayı sizce durduruyor mu? Sahne hayatınız ile dışarıdaki yaşamınız arasında bir fark var mı? 2 yada 3 sene önce bir mezuniyet balosu için booking almıştım, 3-4 şarki söyleyecektim. Mezunlar salona giriş yaparken normalde sahnede olup açılış şarkısını söylemeliydim ama ara daha park yeri arıyordum ve böylelikle geç kaldım. Ilk ve son oldu. Moda danışmanınız var mı? Giyim konusunda nelere dikkat ediyorsunuz?Pahalı kıyafet tercih edermisiniz? Dekoltenizemi sahnenizemi güvenirsiniz? Sahne mi para mı aşk mı hangisini tercih edersiniz ? Kendinize belirlediğiniz bir hedefiniz varmı? Ne yaparsam bu işte ben başardım diyebilirsiniz? Son olarak sevenlerinize neler söylemek istersiniz? KISA KISA En nefret ettiğiniz şey nedir? Hangi takımı tutuyorsunuz? Uğurlu sayınız? En sevdiğiniz renk? İŞTE SU EL ROMAN'IN SON PAYLAŞIMLARI! PINAR ALTUĞ VE KIZI SU PINAR ALTUĞ VE KIZI SU PINAR ALTUĞ VE KIZI SU PINAR ALTUĞ VE KIZI SU PINAR ALTUĞ VE KIZI SU SİBEL TURNAGÖL İLE OĞLU SADRİ ALIŞIK SİBEL TURNAGÖL İLE OĞLU SADRİ ALIŞIK SİBEL TURNAGÖL İLE OĞLU SADRİ ALIŞIK SİBEL TURNAGÖL İLE OĞLU SADRİ ALIŞIK SİBEL TURNAGÖL İLE OĞLU SADRİ ALIŞIK AÇELYA AKKOYUN VE KIZI ALYA DENİZ CERGEL AÇELYA AKKOYUN VE KIZI ALYA DENİZ CERGEL AÇELYA AKKOYUN VE KIZI ALYA DENİZ CERGEL AÇELYA AKKOYUN VE KIZI ALYA DENİZ CERGEL AÇELYA AKKOYUN VE KIZI ALYA DENİZ CERGEL ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN METİN ÖZÜLKÜ- EDA ÖZÜLKÜ VE İKİZLERİ VOLKAN VE BARAN METİN ÖZÜLKÜ- EDA ÖZÜLKÜ VE İKİZLERİ VOLKAN VE BARAN METİN ÖZÜLKÜ- EDA ÖZÜLKÜ VE İKİZLERİ VOLKAN VE BARAN METİN ÖZÜLKÜ- EDA ÖZÜLKÜ VE İKİZLERİ VOLKAN VE BARAN METİN ÖZÜLKÜ- EDA ÖZÜLKÜ VE İKİZLERİ VOLKAN VE BARAN CANAN ERGÜDER VE KENAN ECE'NİN OĞLU DEMİR CANAN ERGÜDER VE KENAN ECE'NİN OĞLU DEMİR CANAN ERGÜDER VE KENAN ECE'NİN OĞLU DEMİR CANAN ERGÜDER VE KENAN ECE'NİN OĞLU DEMİR CANAN ERGÜDER VE KENAN ECE'NİN OĞLU DEMİR ÖZGE ÖZBERK VE OĞLU LEON ÖZGE ÖZBERK VE OĞLU LEON ÖZGE ÖZBERK VE OĞLU LEON ÖZGE ÖZBERK VE OĞLU LEON OĞLU LEON PELİN KARAHAN VE ÇOCUKLARI : ALİ DEMİR - CAN EYÜP PELİN KARAHAN VE ÇOCUKLARI : ALİ DEMİR - CAN EYÜP PELİN KARAHAN VE ÇOCUKLARI : ALİ DEMİR - CAN EYÜP PELİN KARAHAN VE ÇOCUKLARI : ALİ DEMİR - CAN EYÜP PELİN KARAHAN VE ÇOCUKLARI : ALİ DEMİR - CAN EYÜP ECE ERKEN VE OĞLU EYMEN ECE ERKEN VE OĞLU EYMEN ECE ERKEN VE OĞLU EYMEN ECE ERKEN VE OĞLU EYMEN ECE ERKEN VE OĞLU EYMEN NURGÜL YEŞİLÇAY VE OĞLU OSMAN NEJAT NURGÜL YEŞİLÇAY VE OĞLU OSMAN NEJAT NURGÜL YEŞİLÇAY VE OĞLU OSMAN NEJAT NURGÜL YEŞİLÇAY VE OĞLU OSMAN NEJAT NURGÜL YEŞİLÇAY VE OĞLU OSMAN NEJAT ÖZGÜR OZAN VE BÜYÜK OĞLU DERİN DENİZ ÖZGÜR OZAN VE KÜÇÜK OĞLU ALİ DEMİR ÖZGÜR OZAN VE KÜÇÜK OĞLU ALİ DEMİR ÖZGÜR OZAN VE BÜYÜK OĞLU DERİN DENİZ ÖZGÜR OZAN VE KÜÇÜK OĞLU ALİ DEMİR ÖZGÜR OZAN VE KÜÇÜK OĞLU ALİ DEMİR KÜÇÜK OĞLU ALİ DEMİR ÖZGÜR OZAN VE KÜÇÜK OĞLU ALİ DEMİR ÖZGÜR OZAN VE BÜYÜK OĞLU DERİN DENİZ DEMET AKALIN VE KIZI HİRA DEMET AKALIN VE KIZI HİRA DEMET AKALIN VE KIZI HİRA DEMET AKALIN VE KIZI HİRA DEMET AKALIN VE KIZI HİRA DEMET ŞENER VE ÇOCUKLARI: İREM VE ÖMER DEMET ŞENER VE ÇOCUKLARI: İREM VE ÖMER DEMET ŞENER VE ÇOCUKLARI: İREM VE ÖMER DEMET ŞENER VE ÇOCUKLARI: İREM VE ÖMER DEMET ŞENER VE ÇOCUKLARI: İREM VE ÖMER MERYEM UZERLİ VE KIZI LARA MERYEM UZERLİ VE KIZI LARA MERYEM UZERLİ VE KIZI LARA MERYEM UZERLİ VE KIZI LARA MERYEM UZERLİ VE KIZI LARA AYDAN ŞENER VE KIZI ECEM AYDAN ŞENER VE KIZI ECEM AYDAN ŞENER VE KIZI ECEM AYDAN ŞENER VE KIZI ECEM KIZI ECEM FERDİ TAYFUR VE KIZI TUĞÇE FERDİ TAYFUR VE KIZI TUĞÇE FERDİ TAYFUR VE KIZI TUĞÇE FERDİ TAYFUR VE KIZI TUĞÇE KIZI TUĞÇE HÜLYA AVŞAR İLE KAYA ÇİLİNGİROĞLU'NUN KIZLARI ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU HÜLYA AVŞAR İLE KAYA ÇİLİNGİROĞLU'NUN KIZLARI ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU HÜLYA AVŞAR İLE KAYA ÇİLİNGİROĞLU'NUN KIZLARI ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU KAYA ÇİLİNGİROĞLU - ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU SİBEL CAN VE ÇOCUKLARI : ENGİN CAN, MELİSA VE EMİR SİBEL CAN VE ÇOCUKLARI : ENGİN CAN, MELİSA VE EMİR SİBEL CAN - MELİSA SİBEL CAN: ENGİN CAN, EMİR SİBEL CAN VE ÇOCUKLARI : ENGİN CAN, MELİSA VE EMİR BURAK KUT VE KIZI ADEN BURAK KUT VE KIZI ADEN BURAK KUT VE KIZI ADEN BURAK KUT VE KIZI ADEN BURAK KUT VE KIZI ADEN UMUT AKYÜREK VE KIZI MELEK BAL UMUT AKYÜREK VE KIZI MELEK BAL MELEK BAL UMUT AKYÜREK VE KIZI MELEK BAL UMUT AKYÜREK VE KIZI MELEK BAL YEŞİM ERÇETİN, OZAN ORHON VE KIZLARI YAĞMUR ORHON YEŞİM ERÇETİN - YAĞMUR ORHON YAĞMUR ORHON ESRA AKKAYA VE OĞLU CAN ESRA AKKAYA VE OĞLU CAN ESRA AKKAYA VE OĞLU CAN