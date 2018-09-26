İpeksi saçları, pürüzsüz teni ve aynı Barbie bebeğe benzeyen suratı ile ışıl ışıl parlayan genç Sudan – Avustralyalı model Duckie Thot Instagram'da ününe ün katıyor. Ünlü model son olarak ünlü bir firmanın yüzü oldu. Ancak hikayesi bambaşka... Fakat genç model daha önce katıldığı bir yarışma programından sonra Twitter'dan ağır hakaretlere maruz kalmış. Bu yüzden kariyerine bir süre ara vermek zorunluluğu hissetmiş. İnsanlar onu normalde bir barbie bebeğe benzetiyor. Hatta gerçek olup olmadığı konusunda da oldukça şüpheliler. Eğer yakından takip eden varsa bu güzel modeli Avustralya'daki Next Top Model adlı güzellik yarışmasının 2013 sezonundan hatırlamaları mümkün olacaktır. Genç model o zamanlar 17 yaşında olmasına rağmen inanılmaz bir güzelliği vardı.