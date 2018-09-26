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edildi! Şimdi dünya deviyle masada

Giriş Tarihi: 26.09.2018 11:57 Güncelleme Tarihi: 26.09.2018 12:14
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edildi ortadan kayboldu! Şimdi dünya deviyle masada
Linç edildi ortadan kayboldu! Şimdi dünya deviyle masada

İpeksi saçları, pürüzsüz teni ve aynı Barbie bebeğe benzeyen suratı ile ışıl ışıl parlayan genç Sudan – Avustralyalı model Duckie Thot Instagram'da ününe ün katıyor.

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edildi ortadan kayboldu! Şimdi dünya deviyle masada
Linç edildi ortadan kayboldu! Şimdi dünya deviyle masada

Ünlü model son olarak ünlü bir firmanın yüzü oldu. Ancak hikayesi bambaşka...

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edildi ortadan kayboldu! Şimdi dünya deviyle masada
Linç edildi ortadan kayboldu! Şimdi dünya deviyle masada

Fakat genç model daha önce katıldığı bir yarışma programından sonra Twitter'dan ağır hakaretlere maruz kalmış.

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edildi ortadan kayboldu! Şimdi dünya deviyle masada
Linç edildi ortadan kayboldu! Şimdi dünya deviyle masada

Bu yüzden kariyerine bir süre ara vermek zorunluluğu hissetmiş.

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edildi ortadan kayboldu! Şimdi dünya deviyle masada
Linç edildi ortadan kayboldu! Şimdi dünya deviyle masada

İnsanlar onu normalde bir barbie bebeğe benzetiyor. Hatta gerçek olup olmadığı konusunda da oldukça şüpheliler.

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edildi ortadan kayboldu! Şimdi dünya deviyle masada
Linç edildi ortadan kayboldu! Şimdi dünya deviyle masada

Eğer yakından takip eden varsa bu güzel modeli Avustralya'daki Next Top Model adlı güzellik yarışmasının 2013 sezonundan hatırlamaları mümkün olacaktır.

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edildi ortadan kayboldu! Şimdi dünya deviyle masada
Linç edildi ortadan kayboldu! Şimdi dünya deviyle masada

Genç model o zamanlar 17 yaşında olmasına rağmen inanılmaz bir güzelliği vardı.

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