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Haberler Galeri "Lolita olacağım" demişti... Balmumu heykeline benzetildi! Estetiği abartan Seda Sayan'ın son hali hayranlarını üzdü!
Giriş Tarihi: 23.04.2023 12:27 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 12:32

"Lolita olacağım" demişti... Balmumu heykeline benzetildi! Estetiği abartan Seda Sayan'ın son hali hayranlarını üzdü!

Bayramı fırsat bilen Seda Sayan estetik doktoruna koşmuştu.... Seda Sayan'ın son hali sosyal medyanın diline düştü. Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz yıl nisan ayında kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile dünyaevine girmişti. Son olarak Yunanistan tatilinden paylaşımlarda bulunan Seda Sayan tatil dönüşü soluğu estetik doktorunun yanında aldı. 60 yaşındaki Seda Sayan yeni operasyonlar için bıçak altına yattı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Seda Sayan "Lolita olacağım" demişti. Lolita Lift yaptıran Seda Sayan'ın son haline "Balmumu heykeline dönmüş" yorumları geldi. İşte estetiğe doymayan Seda Sayan'ın son hali...

Lolita olacağım demişti... Balmumu heykeline benzetildi! Estetiği abartan Seda Sayan’ın son hali hayranlarını üzdü!

Seda Sayan estetiğe doymuyor! Son haline yorum yağdı... Bayramı fırsat bilen Seda Sayan estetik doktoruna koşmuştu.... Seda Sayan'ın son hali sosyal medyanın diline düştü.

Lolita olacağım demişti... Balmumu heykeline benzetildi! Estetiği abartan Seda Sayan’ın son hali hayranlarını üzdü!

Geçtiğimiz yıl evlenen Seda Sayan ve Çağlar Ökten aşk pozlarıyla düşman çatlatmaya devam ederken 60 yaşındaki şarkıcı estetik operasyonlarına yenilerini ekliyor.

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Lolita olacağım demişti... Balmumu heykeline benzetildi! Estetiği abartan Seda Sayan’ın son hali hayranlarını üzdü!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz yıl nisan ayında kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile dünyaevine girmişti.

Lolita olacağım demişti... Balmumu heykeline benzetildi! Estetiği abartan Seda Sayan’ın son hali hayranlarını üzdü!

Son olarak Yunanistan tatilinden paylaşımlarda bulunan Seda Sayan tatil dönüşü soluğu estetik doktorunun yanında aldı.

Lolita olacağım demişti... Balmumu heykeline benzetildi! Estetiği abartan Seda Sayan’ın son hali hayranlarını üzdü!

60 yaşındaki Seda Sayan yeni operasyonlar için bıçak altına yatmıştı.

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