Giriş Tarihi: 10.12.2023 14:19 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 14:23

Londra gecelerini yaktı geçti! Bergüzar Korel'den dikkat çeken paylaşım! "Ben çorap kadınıyım"

8 ayda 20 kilo veren Bergüzar Korel bir de meme küçültme operasyonu geçirince değişimi ile hayran bıraktı. Geçtiğimiz günlerde yeni rolü için imaj da tazeleyen Bergüzar Korel sarışın olunca yakın arkadaşı Esra Erol'a benzemişti. Bazı hayranları ise güzel oyuncuyu Sinem Kobal'a benzetmişti. Bergüzar Korel'den yeni paylaşım geldi. Yıllar önce yurt dışına yerleşen Bergüzar Korel, kız arkadaşlarıyla çıktığı bir geceden fotoğraflarını paylaştı. Mini elbisesinin altına çorap giyen Korel, "Sen giyersin giymezsin beni ilgilendirmez. Ben çorap severim" notunu ekledi.