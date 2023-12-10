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Haberler Galeri Londra gecelerini yaktı geçti! Bergüzar Korel'den dikkat çeken paylaşım! "Ben çorap kadınıyım"
Giriş Tarihi: 10.12.2023 14:19 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 14:23

Londra gecelerini yaktı geçti! Bergüzar Korel'den dikkat çeken paylaşım! "Ben çorap kadınıyım"

8 ayda 20 kilo veren Bergüzar Korel bir de meme küçültme operasyonu geçirince değişimi ile hayran bıraktı. Geçtiğimiz günlerde yeni rolü için imaj da tazeleyen Bergüzar Korel sarışın olunca yakın arkadaşı Esra Erol'a benzemişti. Bazı hayranları ise güzel oyuncuyu Sinem Kobal'a benzetmişti. Bergüzar Korel'den yeni paylaşım geldi. Yıllar önce yurt dışına yerleşen Bergüzar Korel, kız arkadaşlarıyla çıktığı bir geceden fotoğraflarını paylaştı. Mini elbisesinin altına çorap giyen Korel, "Sen giyersin giymezsin beni ilgilendirmez. Ben çorap severim" notunu ekledi.

Londra gecelerini yaktı geçti! Bergüzar Korel’den dikkat çeken paylaşım! Ben çorap kadınıyım

Yeni imajının yanı sıra fit hali ile de dikkat çeken Bergüzar Korel paylaşımlarına yenilerini ekledi. Bergüzar Korel, son paylaşımıyla nefes kesti.

Londra gecelerini yaktı geçti! Bergüzar Korel’den dikkat çeken paylaşım! Ben çorap kadınıyım

Oyuncu Bergüzar Korel sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Bir süredir ekranlardan uzak duran Korel, yeni projesi için tarz değişikliğine gitti.

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Londra gecelerini yaktı geçti! Bergüzar Korel’den dikkat çeken paylaşım! Ben çorap kadınıyım

Sarı saçları ve verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü isim, cesur karelerini takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

Londra gecelerini yaktı geçti! Bergüzar Korel’den dikkat çeken paylaşım! Ben çorap kadınıyım

Londra'da yaşam sürdüren Korel, ilk kez kız arkadaşlarıyla gece dışarı çıktı.

Londra gecelerini yaktı geçti! Bergüzar Korel’den dikkat çeken paylaşım! Ben çorap kadınıyım

Kombiniyle dikkatleri üstüne çeken oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da unutmadı.

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