Giriş Tarihi: 01.02.2024 06:27
Lüle lüle saçları, gülüşü hiç değişmemiş... Bu tatlı kız şimdi 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan bir ünlü!
Son olarak sosyal medyada ortaya çıkan Müge Anlı'nın 5 yaşındaki haline ait fotoğrafı görenler "Bu nasıl güzellik böyle" demeden edemedi. Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran, 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan sunucu Müge Anlı çocukluk hali ile de hayran bıraktı. Atv'de yayınladığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gönüllere taht kuran güzel sunucu Müge Anlı Instagram hesabı açarak kısa sürede ulaştığı takipçi sayısı ile rekor kırmıştı. Hiç kuşkusuz gelmiş geçmiş en sevilen sunucular arasında adı ilk sıralarda yer alan Müge Anlı'nın özel hayatı da oldukça merak ediliyor Lüleli saçları, verdiği pozu ile tam bir güzellik abidesi olan Müge Anlı'nın çocukluk hali ilgi odağı oldu. İşte sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukluk halleri...