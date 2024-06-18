Giriş Tarihi: 18.06.2024 07:12
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024
07:19
Maaile tatil keyfi! 47'lik güzel Demet Şener havuz pozları ile nefes kesti! Demet Şener'in mayolu pozlarına düzgün fiziği damga vurdu!
Deneyimli manken Demet Şener kariyerinin yanı sıra aile hayatıyla da dikkat çekiyor. Çocuklarına oldukça düşkün olan anne Demet Şener, oğlu Ömer ve kızı İrem Kutluay ile sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Demet Şener son olarak İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı İrem Kutluay, oğlu Ömer Kutluay ve annesi ile tatile çıktı. 47 yaşındaki Demet Şener'in havuz pozları beğeni toplarken, düzgün fiziğine ise övgüler yağdı. İşte Demet Şener'in mayolu pozları...