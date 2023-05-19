Giriş Tarihi: 19.05.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 10:29

Mabel Matiz dillere pelesenk olan Antidepresan şarkısıyla sosyal medyada gündem oldu! Onu Mabel Matiz olarak tanıyoruz ama...

Son dönemin popüler isimlerinden olan Mabel Matiz, şarkıları ve tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sarışın, Öyle Kolaysa, Gel, Yaşım Çocuk gibi şarkılarıyla ismini geniş bir kitleye duyuran Mabel Matiz'in hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. Antidepresan şarkısıyla gönüllere taht kuran Mabel Matiz'in sosyal medyada gündem oldu. Pop yıldızı Mabel Matiz "Kendinizi nasıl şarj edersiniz?" sorusuna şu cevabı vermişti "Benim için en güzel meditasyon evde oturmak. Saatlerce tavanı seyrediyorum. Etamin ve pilates de vazgeçilmezim. Bunlar beni dinlendiriyor. Şehrin negatif etkisinden kurtarıyor." Stiliyle dikkat çeken Mabel Matiz "Modaya hiç inanmam. Annemin terzi olması kıyafetlerimin dikkat çekmesinde etkili oldu" diyor. İşte birçok kişinin merak ettiği Mabel Matiz'in gerçek ismi.