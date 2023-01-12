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Haberler Galeri Magazin gündemine bomba gibi düşmüştü! Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık'tan aşk açıklaması geldi! Mahsun Kırmızıgül'ün eski eşi Ece Binay ile aşk mı yaşıyor?
Giriş Tarihi: 12.01.2023 06:18 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 06:25

Magazin gündemine bomba gibi düşmüştü! Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık'tan aşk açıklaması geldi! Mahsun Kırmızıgül'ün eski eşi Ece Binay ile aşk mı yaşıyor?

Merhum sanatçı Sadri Alışık'ın kendi adını taşıyan torunu olarak bilinen ve kendisi de oyuncu olan Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık sürpriz aşk haberi ile gündeme gelmişti. Magazin kulislerine bomba gibi düşen habere göre Sadri Alışık ile Mahsun Kırmızıgül'den geçtiğimiz yıl boşanan Ece Binay aşk yaşamaya başlamıştı. Mahsun Kırmızıgül'ün aldatma videosu sonrası tek celsede boşanan Ece Binay'ın gönlünü eski arkadaşı Sadri Alışık'a kaptırdığı iddia edilmişti. Sadri Alışık'tan aşk haberlerine yanıt gecikmedi. İşte Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık'ın Ece Binay ile aşk açıklaması...

Magazin gündemine bomba gibi düşmüştü! Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık’tan aşk açıklaması geldi! Mahsun Kırmızıgül’ün eski eşi Ece Binay ile aşk mı yaşıyor?

Magazin kulislerine bomba gibi düşen aşk iddiasına ilk açıklama Sadri Alışık'tan geldi! Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık ile Avukat Ece Binay aşk mı yaşıyor? Ece Binay geçtiğimiz yıl kızının babası Mahsun Kırmızıgül ile olan 6 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti.

Magazin gündemine bomba gibi düşmüştü! Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık’tan aşk açıklaması geldi! Mahsun Kırmızıgül’ün eski eşi Ece Binay ile aşk mı yaşıyor?

Mahsun Kırmızıgül'ün kendisini aldattığı ortaya çıkan Ece Binay evliliğine son noktayı koymuştu. Ece Binay ile Mahsun Kırmızıgül, 2016 yılında ABD'nin Los Angeles şehrinde nikâh masasına oturmuş, bir yıl sonra Lavin adını verdiklerini kızlarını kucaklarına almıştı. Ünlü çiftin altı yıllık evliliği, geçtiğimiz sene Nisan ayında Beykoz Adliyesi'nde görülen davayla 15 dakikada bitmişti.

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Magazin gündemine bomba gibi düşmüştü! Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık’tan aşk açıklaması geldi! Mahsun Kırmızıgül’ün eski eşi Ece Binay ile aşk mı yaşıyor?

"EVLİLİĞİMİZİ KURTARAMADIK"

Genç bir kadınla çekilmiş samimi görüntüleri ortaya çıkan Kırmızıgül, "Tüm çabalara rağmen evliliğimizi kurtaramadık. Fikir ayrılıkları sonucunda ayrılmaya karar verdik" demişti. Mutsuz olduğu gözlenen şarkıcı, ihanet iddialarıyla ilgili soruları cevapsız bırakarak, aracıyla adliyeden ayrılmıştı.

Magazin gündemine bomba gibi düşmüştü! Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık’tan aşk açıklaması geldi! Mahsun Kırmızıgül’ün eski eşi Ece Binay ile aşk mı yaşıyor?

Boşanma sonrası Etiler'de bir mekanda görüntülenen Binay, Basın mensuplarının ihanet iddiaları ile ilgili sorularına, "Boşandık ve bitti, başka söyleyecek bir şey yok" karşılığını vermişti.

Magazin gündemine bomba gibi düşmüştü! Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık’tan aşk açıklaması geldi! Mahsun Kırmızıgül’ün eski eşi Ece Binay ile aşk mı yaşıyor?

Son olarak Ece Binay'ın adı merhum sanatçı Sadri Alışık'ın kendi adını taşıyan torunu olarak bilinen ve kendisi de oyuncu olan Sadri Alışık ile anıldı.

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