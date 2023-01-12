Magazin gündemine bomba gibi düşmüştü! Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık’tan aşk açıklaması geldi! Mahsun Kırmızıgül’ün eski eşi Ece Binay ile aşk mı yaşıyor?

Giriş Tarihi: 12.01.2023 06:18
Güncelleme Tarihi: 12.01.2023
06:25
Merhum sanatçı Sadri Alışık'ın kendi adını taşıyan torunu olarak bilinen ve kendisi de oyuncu olan Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık sürpriz aşk haberi ile gündeme gelmişti. Magazin kulislerine bomba gibi düşen habere göre Sadri Alışık ile Mahsun Kırmızıgül'den geçtiğimiz yıl boşanan Ece Binay aşk yaşamaya başlamıştı. Mahsun Kırmızıgül'ün aldatma videosu sonrası tek celsede boşanan Ece Binay'ın gönlünü eski arkadaşı Sadri Alışık'a kaptırdığı iddia edilmişti. Sadri Alışık'tan aşk haberlerine yanıt gecikmedi. İşte Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık'ın Ece Binay ile aşk açıklaması...