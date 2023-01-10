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Haberler Galeri Magazin kulislerine bomba gibi düştü! Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu'nun evli iş insanıyla yakalandığı iddia edildi! Beklenen açıklama geldi
Giriş Tarihi: 10.01.2023 13:38 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 16:22

Magazin kulislerine bomba gibi düştü! Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu'nun evli iş insanıyla yakalandığı iddia edildi! Beklenen açıklama geldi

Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu'nun evli iş insanıyla aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mahi Devran rolüyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Nur Fettahoğlu'nun önceki akşam evli iş insanı Hasan Ali Ceylan ile arabada öpüştüğü iddia edildi. Nur Fettahoğlu'nun avukatı ise oyuncu hakkındaki yasak aşk iddiasını kesin bir dille yalanladı. İşte tüm detaylar…

Magazin kulislerine bomba gibi düştü! Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu’nun evli iş insanıyla yakalandığı iddia edildi! Beklenen açıklama geldi

Geçtiğimiz haftalarda final yapan Darmaduman dizisinin başrol oyuncusu Nur Fettahoğlu, özel hayatıyla gündem oldu.

Magazin kulislerine bomba gibi düştü! Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu’nun evli iş insanıyla yakalandığı iddia edildi! Beklenen açıklama geldi

Uzun süredir özel hayatıyla gündeme gelmeyen Fettahoğlu'nun önceki akşam evli iş insanı ile yakınlaştığı iddia edildi.

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Magazin kulislerine bomba gibi düştü! Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu’nun evli iş insanıyla yakalandığı iddia edildi! Beklenen açıklama geldi

TRAFİK KURALLARINI HİÇE SAYDILAR

Söylemezsem Olmaz programında yer alan habere göre, ikili önceki akşam bir mekanda 3 saat zaman geçirdi.

Magazin kulislerine bomba gibi düştü! Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu’nun evli iş insanıyla yakalandığı iddia edildi! Beklenen açıklama geldi

Mekandan ilk Nur Fettahoğlu çıkarken daha sonra da iş insanı çıkarak oyuncuyu aracına aldı.

Magazin kulislerine bomba gibi düştü! Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu’nun evli iş insanıyla yakalandığı iddia edildi! Beklenen açıklama geldi

Aynı araca binen ikili, görüntülendiklerini fark edince trafik kurallarını da hiç saydı.

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