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Haberler Galeri Mahallenin Muhtarları'nın Eczacı Bahadır'ını bir de şimdi görün! Alp Balkan'ın Gülben Ergen ile pozu geçmişe götürdü: Yıl 1992...
Giriş Tarihi: 08.12.2023 14:22 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 14:29

Mahallenin Muhtarları'nın Eczacı Bahadır'ını bir de şimdi görün! Alp Balkan'ın Gülben Ergen ile pozu geçmişe götürdü: Yıl 1992...

Sosyal medyada ünlü isimlerin nostaljik paylaşımları büyük ilgi görüyor. Son olarak ortaya çıkan 1992 yılına ait karede sanatçı Gülben Ergen'in yanındaki isim Mahallenin Muhtarları'nın yakışıklı Eczacısı Bahadır'dan başkası değil. Mahallenin Muhtarları'nın Eczacı Bahadır'ı Alp Balkan sosyal medya hesabından paylaştığı nostaljik kare ile hayranlarını geçmişe götürdü. Bir döneme damga vuran Mahallenin Muhtarları'nın sevilen oyuncusu, 31 yıl önceki fotoğrafı ile ilgi odağı olurken son hali ise merak konusu oldu. İşte Mahallenin Muhtarları'nın Eczacı Bahadır'ı Alp Balkan'ın son hali...

Mahallenin Muhtarları’nın Eczacı Bahadır’ını bir de şimdi görün! Alp Balkan’ın Gülben Ergen ile pozu geçmişe götürdü: Yıl 1992...

Ekran macerası 1992'de başlayan, 337'nci bölümü ile Haziran 2002'de sona eren 'Mahallenin Muhtarları' dizisinin Eczacı Bahadır'ı Alp Balkan 31 yıl önce çekilen fotoğrafı sosyal medyada takipçileriyla paylaştı. İlgi odağı olan kareler sonrası, 2017 yılında sağlık problemleri yaşayan ve sevenlerini korkutan 53 yaşındaki sanatçı Alp Balkan'ın son hali merak konusu oldu...

Mahallenin Muhtarları’nın Eczacı Bahadır’ını bir de şimdi görün! Alp Balkan’ın Gülben Ergen ile pozu geçmişe götürdü: Yıl 1992...

Sosyal medyada ünlü isimlerin nostaljik paylaşımları büyük ilgi görüyor. Mahallenin Muhtarları'nın Eczacı Bahadır'ı Alp Balkan sosyal medya hesabından paylaştığı nostaljik kare ile hayranlarını geçmişe götürdü.

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Mahallenin Muhtarları’nın Eczacı Bahadır’ını bir de şimdi görün! Alp Balkan’ın Gülben Ergen ile pozu geçmişe götürdü: Yıl 1992...

Yayınlandığı yılların en çok izlenen dizilerinden olan Mahallenin Muhtarları'nda Eczacı Bahadır karakterine hayat veren müzisyen ve oyuncu Alp Balkan, Instagram hesabından şarkıcı Gülben Ergen'le fotoğrafını yayınladı.

Mahallenin Muhtarları’nın Eczacı Bahadır’ını bir de şimdi görün! Alp Balkan’ın Gülben Ergen ile pozu geçmişe götürdü: Yıl 1992...

"SAHNEYE DAKİKALAR KALA ÇEKİLEN KULİS ANISI"

Alp Balkan, dikkat çeken nostaljik kareye, "Sevgili Gülben Ergen ile Çakıl gazinosunda vokalistliğini yaptığım dönemde. Sahneye çıkmamıza dakikalar kala çekilen fotoğrafta kalan bir kulis anısı. 1992" notunu düştü.

Mahallenin Muhtarları’nın Eczacı Bahadır’ını bir de şimdi görün! Alp Balkan’ın Gülben Ergen ile pozu geçmişe götürdü: Yıl 1992...

Bir döneme damga vuran Mahallenin Muhtarları'nın sevilen oyuncusu, 31 yıl önceki fotoğrafı ile ilgi odağı olurken son hali ise merak konusu oldu. İşte Mahallenin Muhtarları'nın Eczacı Bahadır'ı Alp Balkan'ın son hali...

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