Mahallenin Muhtarları’nın Eczacı Bahadır’ını bir de şimdi görün! Alp Balkan’ın Gülben Ergen ile pozu geçmişe götürdü: Yıl 1992...

Ekran macerası 1992'de başlayan, 337'nci bölümü ile Haziran 2002'de sona eren 'Mahallenin Muhtarları' dizisinin Eczacı Bahadır'ı Alp Balkan 31 yıl önce çekilen fotoğrafı sosyal medyada takipçileriyla paylaştı. İlgi odağı olan kareler sonrası, 2017 yılında sağlık problemleri yaşayan ve sevenlerini korkutan 53 yaşındaki sanatçı Alp Balkan'ın son hali merak konusu oldu...