Mahallenin Muhtarları’nın Eczacı Bahadır’ını bir de şimdi görün! Alp Balkan’ın Gülben Ergen ile pozu geçmişe götürdü: Yıl 1992...

Sosyal medyada ünlü isimlerin nostaljik paylaşımları büyük ilgi görüyor. Son olarak ortaya çıkan 1992 yılına ait karede sanatçı Gülben Ergen'in yanındaki isim Mahallenin Muhtarları'nın yakışıklı Eczacısı Bahadır'dan başkası değil. Mahallenin Muhtarları'nın Eczacı Bahadır'ı Alp Balkan sosyal medya hesabından paylaştığı nostaljik kare ile hayranlarını geçmişe götürdü. Bir döneme damga vuran Mahallenin Muhtarları'nın sevilen oyuncusu, 31 yıl önceki fotoğrafı ile ilgi odağı olurken son hali ise merak konusu oldu. İşte Mahallenin Muhtarları'nın Eczacı Bahadır'ı Alp Balkan'ın son hali...