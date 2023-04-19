Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'iydi... Esra Akkaya'nın Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can kocaman oldu! "Rengini sevdiğim evladım"

Mahallenin Muhtarları dizisindeki Şirin karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Esra Akkaya oğlu Can ile ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Sevilen oyuncu Esra Akkaya Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile kendisine bir hayat kurdu. Sosyal medya üzerinden hayranlarıyla buluşmaya devam eden Esra Akkaya'nın oğlu Can ile paylaşımları ilgi odağı oluyor. Esra Akkaya'nın oğlu Can ile sıcacık pozlarına "Maşallah" yorumları yağıyor. Esra Akkaya, son paylaşımını 'Büyüdükçe büyüyen sevgi… Evlat' notuyla paylaşmıştı. İşte Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'i Esra Akkaya'nın oğlu Can'ın son hali...