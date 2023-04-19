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Haberler Galeri Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'iydi... Esra Akkaya'nın Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can kocaman oldu! "Rengini sevdiğim evladım"
Giriş Tarihi: 19.04.2023 12:21 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 12:25

Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'iydi... Esra Akkaya'nın Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can kocaman oldu! "Rengini sevdiğim evladım"

Mahallenin Muhtarları dizisindeki Şirin karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Esra Akkaya oğlu Can ile ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Sevilen oyuncu Esra Akkaya Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile kendisine bir hayat kurdu. Sosyal medya üzerinden hayranlarıyla buluşmaya devam eden Esra Akkaya'nın oğlu Can ile paylaşımları ilgi odağı oluyor. Esra Akkaya'nın oğlu Can ile sıcacık pozlarına "Maşallah" yorumları yağıyor. Esra Akkaya, son paylaşımını 'Büyüdükçe büyüyen sevgi… Evlat' notuyla paylaşmıştı. İşte Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'i Esra Akkaya'nın oğlu Can'ın son hali...

Mahallenin Muhtarları’nın Şirin’iydi... Esra Akkaya’nın Etiyopya’dan evlat edindiği oğlu Can kocaman oldu! Rengini sevdiğim evladım

Oyuncu Esra Akkaya'nın kalbi Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex için atıyor. Şimdilerde ekranlardan uzak doğa ile iç içe bir yaşam süren Esra Akkaya oğlu ile paylaşımları kalpleri ısıtıyor.

Mahallenin Muhtarları’nın Şirin’iydi... Esra Akkaya’nın Etiyopya’dan evlat edindiği oğlu Can kocaman oldu! Rengini sevdiğim evladım

Uzun bir süre Londra'da yaşayan ve corona virüsü nedeniyle Türkiye'ye dönen 53 yaşındaki Esra Akkaya Mahallenin Muhtarları dizisindeki Şirin karakteri ile hafızalara kazınmıştı.

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Mahallenin Muhtarları’nın Şirin’iydi... Esra Akkaya’nın Etiyopya’dan evlat edindiği oğlu Can kocaman oldu! Rengini sevdiğim evladım

Sevilen oyuncu Esra Akkaya Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile magazinden oldukça uzak.

Mahallenin Muhtarları’nın Şirin’iydi... Esra Akkaya’nın Etiyopya’dan evlat edindiği oğlu Can kocaman oldu! Rengini sevdiğim evladım

Sosyal medya üzerinden hayranlarıyla buluşmaya devam eden Esra Akkaya'nın oğlu Can ile paylaşımları ilgi odağı oluyor.

Mahallenin Muhtarları’nın Şirin’iydi... Esra Akkaya’nın Etiyopya’dan evlat edindiği oğlu Can kocaman oldu! Rengini sevdiğim evladım

Esra Akkaya'nın oğlu Can ile sıcacık pozlarına "Maşallah" yorumları yağıyor.

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