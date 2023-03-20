Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'iydi... Esra Akkaya'nın oğlu Can’la yaptığı duygusal paylaşıma beğeni yağdı! ‘Büyüdükçe büyüyen sevgi… Evlat’
Giriş Tarihi: 20.03.2023 06:59 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 07:01

Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'iydi... Esra Akkaya'nın oğlu Can’la yaptığı duygusal paylaşıma beğeni yağdı! ‘Büyüdükçe büyüyen sevgi… Evlat’

Uzun bir süre Londra'da yaşayan ve corona virüsü nedeniyle Türkiye'ye dönen Esra Akkaya yeni paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı. Mahallenin Muhtarları dizisindeki Şirin karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Esra Akkaya ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Sevilen oyuncu Esra Akkaya Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile magazinden oldukça uzak. Sosyal medya üzerinden hayranlarıyla buluşmaya devam eden Esra Akkaya son paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Esra Akkaya'nın oğlu Can ile sıcacık pozlarına "Maşallah" yorumları yağdı. Akkaya, son paylaşımını 'Büyüdükçe büyüyen sevgi… Evlat' notuyla paylaştı. İşte Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'i Esra Akkaya'nın oğlu Can'ın son hali...

Mahallenin Muhtarları’nın Şirin’iydi... Esra Akkaya’nın oğlu Can’la yaptığı duygusal paylaşıma beğeni yağdı! ‘Büyüdükçe büyüyen sevgi… Evlat’

Oyuncu Esra Akkaya'nın kalbi Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex için atıyor. Şimdilerde ekranlardan uzak doğa ile iç içe bir yaşam süren Esra Akkaya yeni paylaşımı ile kalpleri ısıttı.

Mahallenin Muhtarları’nın Şirin’iydi... Esra Akkaya’nın oğlu Can’la yaptığı duygusal paylaşıma beğeni yağdı! ‘Büyüdükçe büyüyen sevgi… Evlat’

Uzun bir süre Londra'da yaşayan ve corona virüsü nedeniyle Türkiye'ye dönen 53 yaşındaki Esra Akkaya Mahallenin Muhtarları dizisindeki Şirin karakteri ile hafızalara kazınmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mahallenin Muhtarları’nın Şirin’iydi... Esra Akkaya’nın oğlu Can’la yaptığı duygusal paylaşıma beğeni yağdı! ‘Büyüdükçe büyüyen sevgi… Evlat’

Sevilen oyuncu Esra Akkaya Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile magazinden oldukça uzak. Sosyal medya üzerinden hayranlarıyla buluşmaya devam eden Esra Akkaya son olarak yaptığı paylaşımla ilgi odağı oldu.

Mahallenin Muhtarları’nın Şirin’iydi... Esra Akkaya’nın oğlu Can’la yaptığı duygusal paylaşıma beğeni yağdı! ‘Büyüdükçe büyüyen sevgi… Evlat’

Esra Akkaya'nın oğlu Can ile sıcacık pozlarına "Maşallah" yorumları yağdı. İşte Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'i Esra Akkaya'nın oğlu Can'ın son hali...

Mahallenin Muhtarları’nın Şirin’iydi... Esra Akkaya’nın oğlu Can’la yaptığı duygusal paylaşıma beğeni yağdı! ‘Büyüdükçe büyüyen sevgi… Evlat’

Esra Akkaya'nın oğlu Can ile sıcacık pozlarına "Maşallah" yorumları yağdı.

SON DAKİKA