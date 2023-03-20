Giriş Tarihi: 20.03.2023 06:59 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 07:01

Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'iydi... Esra Akkaya'nın oğlu Can’la yaptığı duygusal paylaşıma beğeni yağdı! ‘Büyüdükçe büyüyen sevgi… Evlat’

Uzun bir süre Londra'da yaşayan ve corona virüsü nedeniyle Türkiye'ye dönen Esra Akkaya yeni paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı. Mahallenin Muhtarları dizisindeki Şirin karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Esra Akkaya ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Sevilen oyuncu Esra Akkaya Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile magazinden oldukça uzak. Sosyal medya üzerinden hayranlarıyla buluşmaya devam eden Esra Akkaya son paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Esra Akkaya'nın oğlu Can ile sıcacık pozlarına "Maşallah" yorumları yağdı. Akkaya, son paylaşımını 'Büyüdükçe büyüyen sevgi… Evlat' notuyla paylaştı. İşte Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'i Esra Akkaya'nın oğlu Can'ın son hali...